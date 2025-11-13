세계 석학이 제시하는 AI시대 새로운 리더십

동아비즈니스포럼 내달 4일 개최
동아일보와 채널A가 12월 4일 서울 중구 신라호텔에서 ‘동아비즈니스포럼 2025’를 개최한다. 올해로 15회를 맞는 이번 포럼은 ‘격변하는 세계 질서와 AI 혁신, 이 시대 리더십의 새로운 좌표’라는 주제로 열린다.
‘AI 에이전트 혁신 포럼’도 첫선
기조 강연에서는 ‘세계 3대 경영사상가’로 꼽히는 톰 데이븐포트 미국 뱁슨대 교수가 한국 기업을 위한 AI 혁신 전략을 제안한다. 세계적인 지정학 전략가이자 베스트셀러 ‘100년 후(The Next 100 Years)’의 저자인 조지 프리드먼 지오폴리티컬퓨처스 회장은 경쟁 우위를 창출하기 위한 지정학 전략을 제시한다.
데이비드 에델먼 하버드대 경영대학원 펠로는 AI 기술의 발달로 한층 개인화할 고객 경험의 미래를 소개한다. 마틴 리브스 보스턴컨설팅그룹(BCG) 헨더슨 연구소장은 불확실성을 극복하기 위해 전략적 회복탄력성과 조직적응력이 필요하다는 통찰을 전한다. K뷰티 열풍을 연구한 레베카 카프 하버드대 경영대학원 교수, 마케팅 분야 전문가인 맨프리드 키르히거그 HHL 라이프치히 경영대학원 교수도 연사로 참여한다.
함께 열리는 ‘동아럭셔리포럼’은 ‘검색되는 브랜드의 시대, 세계가 주목하는 AI+K 전략’이라는 주제로 진행된다. 올해 처음 선보이는 ‘AI 에이전트 혁신 포럼’에서는 고차원적 추론과 자율적 의사결정 능력을 갖춘 ‘에이전틱 AI’의 실질적인 활용 방안과 전략이 제시될 예정이다.
백상경 기자 baek@donga.com
