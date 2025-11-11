고혼진리퍼블릭, TV조선 월화미니시리즈 ‘다음생은 없으니까’ 제작 지원

㈜고혼진리퍼블릭(대표 고양필)의 글로벌 코스메틱 브랜드 ‘고혼진’이 TV조선 월화미니시리즈 ‘다음생은 없으니까’의 제작 지원에 나선다.
10일 오후 10시 첫 방송이 진행된 ‘다음생은 없으니까’는 매일 같은 하루, 육아 전쟁과 쳇바퀴 같은 직장 생활에 지쳐가는 마흔하나 세 친구의 더 나은 ‘완생’을 위한 좌충우돌 코믹 성장기를 그린 드라마다.
이번 제작 지원은 고혼진리퍼블릭이 전개하는 고혼진 스킨케어 라인의 브랜드 가치를 널리 알리기 위해 결정됐다. 고혼진은 이노크림, 플레르코 앰플, 스킨 베이스, 뉴트리션 마스크팩, 마일드 선블록, 데일리 딥 클렌저 등 다양한 기능성 화장품을 선보이며, 피부 본연의 건강과 탄력을 회복시키는 제품으로 꾸준한 인기를 얻고 있다.
고혼진은 유해 성분은 배제하고 유효 성분의 흡수를 극대화하기 위해 스킨 더마 딜리버리 시스템을 적용하고 있으며, 이에 더 풍부한 보습과 탄탄한 탄력을 선사한다.
고혼진리퍼블릭 관계자는 “고혼진은 ‘시간의 흐름에도 흔들리지 않는 아름다움’을 선사하는 안티에이징 화장품 브랜드로, 이번 제작 지원은 브랜드 철학과 드라마의 메시지가 맞닿아 있다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 다양한 콘텐츠와 협업을 통해 고혼진만의 품격 있는 이미지를 지속적으로 확산시켜 나가겠다”고 말했다.
한편 고혼진리퍼블릭은 기능성 화장품 전문기업으로, 연구개발 중심의 기술력을 기반으로 스킨케어 시장에서 꾸준히 입지를 확대하고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0