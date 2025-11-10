대우건설, 마포 중동 모아타운 시공사 선정… DMC역 앞 543가구 조성

대우건설은 지난 8일 서울 마포구 중동 78번지 모아타운의 시공사로 최종 선정됐다고 10일 밝혔다.
이번 사업은 서울 마포구 중동 78번지 일대에 지하 4층~지상 35층, 6개 동, 총 543가구 규모의 공동주택과 부대복리시설을 건설하는 프로젝트로 총 공사금액은 1982억 원이다.
대우건설은 단지명을 ‘마포 푸르지오 센트럴로열‘로 제안했다. ‘센트럴(Central)’은 모든 인프라를 갖춘 주거 중심지를 의미하고 ‘로열(Royal)’은 고귀함과 품격을 상징해 마포 중심 입지에 걸맞은 새로운 랜드마크로 조성하겠다는 의지를 담았다고 한다.
마포 푸르지오 센트럴로열은 경의중앙선·공항철도·서울지하철 6호선이 교차하는 디지털미디어시티(DMC)역 초역세권 입지를 갖췄다. 강변북로, 올림픽대로, 내부순환로 등 주요 간선도로 접근이 용이하고 월드컵경기장, 홈플러스, 마포농수산물시장, 메가박스, 마포구청 등 다양한 생활 인프라가 인접해 있다. 또 매봉산, 불광천, 홍제천, 하늘공원, 난지천공원, 상암근린공원 등 녹지공간과도 가깝다.
단지는 전체 동 100% 필로티 구조를 적용해 저층 세대의 조망권과 프라이버시를 확보했으며 커튼월 룩 외관과 ‘그랜드 로열 게이트’ 디자인으로 고급스러운 미관을 구현할 예정이다. 입주민을 위한 커뮤니티 시설로는 피트니스클럽, 골프클럽, 스크린골프, GX룸, 다함께 돌봄센터 등이 조성된다.
중동 78번지 일대는 2022년 10월 서울시 모아타운 대상지로 선정된 후 올해 4월 관리계획 승인을 받았다. 모아타운은 재개발이 어려운 저층 주거지를 대상으로 한 새로운 정비방식으로 사업 요건과 건축 규제 완화, 용적률 인센티브, 행정절차 간소화 등을 통해 신속한 사업 추진이 가능하다.
대우건설 관계자는 “마포 푸르지오 센트럴 로열은 DMC 핵심 입지와 품격 있는 설계가 결합된 마포의 새로운 프리미엄 주거 랜드마크가 될 것”이라면서 “대우건설만의 차별화된 기술력과 브랜드 가치를 바탕으로 지역의 주거 수준을 한층 끌어올리겠다”고 말했다.
