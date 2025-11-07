서울역까지 20분대… GTX-A 운정역 가까운 파주 대단지 아파트

경기도 파주시 운정신도시 동패동 일대의 ‘GTX운정역 서희스타힐스’가 수도권 주택 시장에선 강화된 대출 규제와 고금리 기조 속에서도 ‘교통망 우위와 금융·청약 상대적 여유’ 조건을 갖춘 단지로 실수요자의 이목을 끌고 있다.
이 단지는 비규제지역으로 분류된 운정권역에 자리한다. 최근 6·27 부동산 대책 이후 규제지역 외 수도권 일부 지역이 실수요자 진입 통로로 부각된 가운데 파주시는 비규제지역에 포함돼 청약·대출 조건이 상대적으로 완화돼 있다.
생애 최초 주택 구입자에 대해서는 주택담보인정비율(LTV) 최대 80% 적용 및 총부채원리금상환비율(DSR) 규제 일부 예외 조건이 적용된다는 해석이 나오고 있어 자금 운용 여건이 한층 여유로워졌다는 분석이다.
GTX운정역 서희스타힐스는 지하 3층∼지상 25층 규모로 총 1499가구, 전용면적 59∼84㎡의 중소형 평형 위주로 구성돼 실거주 주력 수요층을 겨냥하고 있다. 특히 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선의 운정역 도보권이라는 점이 최대 강점이다. GTX-A 노선의 북부 구간(파주 운정∼서울역)은 이미 개통됐으며 운정∼서울역 간 약 20분대 접근이 가능하다.
향후 삼성역·수서역까지 연결되는 전 구간 완공 계획이 2026년 무정차 통과, 2028년 완전 개통 목표로 추진 중이다. 이와 함께 자유로·제2자유로·서울문산고속도로 등 도로망도 갖춰져 있어 광역 교통망이 다층적으로 강화된 상태다.
단지 인근에는 대형 마트·백화점·프리미엄 아웃렛이 위치하고 있으며 전시·문화시설인 킨텍스와도 가까워 쇼핑 및 여가 여건이 우수하다. 또한 운정호수공원, 새암공원, 한빛공원 등 녹지공간이 인접해 주거 쾌적성이 뛰어나다. 아울러 파주시가 운정권역을 중심으로 스마트 시티 조성, 지식산업센터 유치, 물류단지 개발 등 도시 경쟁력 강화 전략을 추진하고 있어 중장기 주거 가치 상승이 기대된다.
해당 사업지구는 지구단위계획 결정고시 및 조합설립 인가가 완료된 상태로 사업 안정성이 확보됐다는 점이 유리하다. 특히 중도금 전액 무이자 혜택과 발코니 무상 확장 조건이 제공돼 초기 비용 부담을 줄였다. 이 같은 조건은 대출 규제 강화 및 금리 상승으로 자금 부담이 커진 실수요자에게 긍정적 요소로 작용한다.
현장 관계자는 “교통망 개선이 가시화되는 지역에서 금융 혜택까지 결합되면 실수요자들이 더욱 안정적으로 자금 계획을 세울 수 있다”며 “운정역 도보권이라는 교통망 강점과 중도금 무이자 조건이 동시에 갖춰지면서 시장 반응이 예상보다 빠르다”고 전했다.
GTX운정역 서희스타힐스는 파주시 동패동 일대에 조성되며 사전 예약 없이도 주중·주말 모두 방문 상담이 가능하다.
댓글 0