현대백화점 판교점, 브리지 대회 성료… 치열한 ‘두뇌 스포츠’로 입소문

50개 팀 참가, 치열한 경쟁 펼쳐
‘사랑의 열매’에 자선기금 기탁… 차이콥스키 ‘호두까기 인형’ 발레 공연도
누구나 즐기는 두뇌 스포츠… 문화센터 대표 강좌
한국브리지협회는 5일 경기 성남시 판교점 현대백화점 10층 문화홀에서 전략 카드 게임 ‘브리지’ 토너먼트가 성황리에 마무리했다고 밝혔다. 이번 대회는 2대 2로 팀을 구성해 52장의 카드를 활용하는 전략형 두뇌 스포츠로, 현대백화점 문화센터의 인기 강좌 중 하나다. 규칙이 복잡하고 다양한 전략이 요구돼 워런 버핏과 빌 게이츠 등이 즐기는 것으로 알려져 있으며, 미국과 유럽에서는 오랜 기간 사교 활동의 수단으로 널리 사랑받아왔다.
대회는 판교점 10층 문화홀에서 열렸으며, 일반 방문객들도 자유롭게 관전할 수 있도록 개방형으로 운영됐다.
대회는 크리스마스 테마 행사 ‘해리의 크리스마스 공방’(Atelier de Noël)과 함께 진행되었으며, 경기 전에는 차이콥스키의 ‘호두까기 인형’ 발레 공연이 펼쳐져 문화적 볼거리를 더했다. 행사장 한쪽에는 크리스마스트리와 포토존이 설치돼 참가자와 방문객에게 따뜻한 연말 분위기를 연출했다.
참가자들이 자발적으로 모은 기부금은 경기 사회복지공동모금회의 ‘사랑의 열매’에 전달돼 나눔의 의미를 더했다.
김혜영 한국브리지협회 회장은 “브리지는 쉽게 배우면서도 사고력과 전략적 재미를 동시에 느낄 수 있는 두뇌 스포츠다. 앞으로도 고객들이 지적 즐거움과 문화적 휴식을 함께 누릴 수 있도록 다양한 프로그램을 선보이겠다”고 말했다.
행사에는 김혜영 한국브리지협회 회장을 비롯해 오혜민 아시아 청소년 경기대회 한국선수단 부단장(서울 브리지협회장), 김성구 샘터 대표, 김정아 스페이스눌 대표, 최원형 현대백화점 판교점 점장, 백성혜 현대백화점 문화센터장 등이 참석했다.
