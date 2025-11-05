농식품부 “K-푸드 수출 확대, 국가별 공략 리스트 만들 것”

송미령 농림축산식품부 장관이 국가별로 수출 가능 품목을 추린 ‘한국형 무역장벽보고서(NTE)’를 만들어 ‘K-푸드’ 수출을 확대해 나가겠다고 밝혔다.
5일 송 장관은 정부세종청사에서 기자간담회를 갖고 이 같은 구상을 내놨다. 그는 “미국이 매년 NTE 보고서를 발표하는 것처럼 국가별로 공략해야 할 리스트를 갖고 검역 협상을 속도감 있게 진행하려는 취지”라며 “특히 신선 농산물의 수출 비중을 높일 것”이라고 덧붙였다.
경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한국산 감의 중국 수출을 비롯해 싱가포르 제주 한우·돼지고기 수출을 위한 검역 협상이 마무리됐다. 정부는 국산 딸기, 복숭아 등의 중국 시장 개척을 지속 추진할 계획이다.
최근 논란이 된 ‘치킨 슈링크플레이션(제품 가격을 유지하며 양을 줄이는 것)’에 대해서는 “(중량 변동에 대한 고시는) 소비자 알 권리 차원에서 필요하다”며 “품목별 특성을 반영해야 한다”고 말했다. 그러면서 업계와의 소통을 더욱 강화하겠다고 밝혔다.
이달 3일 슈링크플레이션 근절 방안을 논의하기 위한 외식업체 간담회를 주재한 김정욱 농식품부 농업혁신정책실장은 “중량이나 가격 조정 시 미리 소비자에게 정보를 제공할 필요성에 대해서는 업체들과 공감대를 형성했다”며 “정보와 방식 등에 대해서는 추가적인 논의가 필요하다”고 설명했다.
송 장관은 농어촌 기본소득 시범사업을 두고 “국비 지원 상향이나 지역 확대에 대해 요구가 많다”며 “국회 예산 심의 과정에서 의견을 경청하고 의미가 있다면 정부 내에서 의논할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 농식품부는 지난달 2026~2027년 농어촌 기본소득 시범사업 대상지로 7개 군을 선정했다. 재원은 국비가 40%이며 나머지는 해당 도와 군에서 부담해야 한다.
강호동 농협중앙회장의 뇌물 수수 혐의가 불거진 농협중앙회에 대해서는 법 개정 등 제도 개선도 시사했다. 송 장관은 “지역 조합장의 업무추진비 사용에 대한 조사를 이미 시작했고 업무 감사도 진행할 예정”이라며 “반복적으로 유사한 문제가 발생하지 않도록 근본적인 제도 개선도 고려하고 있다”고 했다.
농협이 홈플러스를 인수해야 한다는 주장에 대해서는 “농협도 적자가 심한 상태”라며 “검토는 하고 있으나 녹록지 않은 여건”이라고 선을 그었다.
