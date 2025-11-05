2030세대 70% “국민연금 신뢰 안해”…보험료율 인상 73% 반대

20, 30대의 70%가량이 국민연금을 신뢰하지 않는다고 답한 조사 결과가 나왔다.
5일 한국경영자총협회(경총)는 전국 20세 이상 1007명을 대상으로 실시한 이 같은 ‘2025 국민연금 현안 대국민 인식조사’ 결과를 발표했다.
발표 결과에 따르면 20대는 69.2%, 30대는 74.7%가 국민연금을 신뢰하지 않는다고 응답했다. 전체 연령대를 통틀어서도 국민연금을 신뢰하지 않는다는 응답이 55.7%로 신뢰한다는 쪽(44.3%)보다 많았다. 50대 이상에서만 신뢰한다는 응답이 더 많았다.
또 현재 소득 대비 연금 보험료가 부담된다는 응답은 69.7%를 차지했다. 보험료율을 인상하는 연금개혁에 대해서도 응답자의 73.4%가 부정적이라고 답했다. 올 4월 국민연금법 개정에 따라 내년부터 보험료율은 매년 0.5%포인트씩 13%까지 올라갈 예정이다.
정부에 바라는 국민연금 제도 개선의 최우선 원칙으로는 응답자의 30.7%가 ‘연금 재정의 지속가능성 제고’를 꼽았다. ‘세대 간공정성 확보’(27.6%)가 그 뒤를 이었다. 이동근 경총 상근부회장은 “무조건적인 소득 대체율 인상보다 ‘낸 만큼 돌려받을 수 있다’는 확신을 심어주는 게 더 중요하다”고 했다.
최원영 기자 o0@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0