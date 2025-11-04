K-뷰티 한 축 거듭난 ‘나보타’… 대웅제약, 해외 의료진 프로그램 확대

나보타 마스터 클래스(NMC) 연 2회→4회 확대
단순 교육 넘어 학술 교류 이뤄지는 플랫폼으로 성장
나보타 앞세워 K-뷰티 경쟁력·위상↑
올해 아시아·중남미서 지역 최대 계약 체결
대웅제약은 글로벌 의료진 교육 프로그램인 ‘나보타 마스터 클래스(NMC, Nabota Master Class)’를 기존 연 2회에서 연 4회로 늘려 운영한다고 4일 밝혔다. 아시아와 중남미, 중동 등 각 지역별 의료진을 초청해 맞춤형 학술 프로그램을 진행하는 방식이다.
지난달 29일 아시아·태평양(APAC) 의료진 교육을 시작으로 연내 아르헨티나와 중동 의료진 대상 행사가 예정돼 있다. NMC 확대는 나보타에 대한 글로벌 시장 관심을 방증한다는 분석이다.
실제로 수출도 꾸준히 이뤄지고 있다. 올해만 태국 738억 원, 브라질 1800억 원 등 아시아·중남미에서 지역 최대 규모 수출계약을 체결한 바 있다. 여기에 중동 핵심 국가인 사우디·카타르 시장 출시로 영역 확장까지 순항 중이다. 대웅제약은 늘어나는 글로벌 시장 수요에 맞춰 단순 시술 안내를 넘어 의료진 역량 강화와 학술 교류를 기반으로 하는 교육 플랫폼을 앞세워 나보타 브랜드 이미지 제고를 병행하고 있다. 화장품 등 스킨케어와는 다른 방식으로 K-뷰티 경쟁력과 위상을 세계 시장에 각인시킨다는 취지다.
최근 NMC의 경우 지난달 29일부터 3일간 서울에서 진행됐다. APAC 지역 5개국 의료진 40여명이 참석한 가운에 ‘딥 나보타 마스터 클래스 APAC’ 행사가 성황리에 마무리됐다. 각 국가 니즈와 트렌드를 반영한 지역별 맞춤형 교육 프로그램을 처음 도입해 환자 맞춤형 시술 접근법과 복합시술 전략을 공유했다고 한다. 특히 한국 관광이 전 세계적으로 많은 관심을 받으면서 해외 의료진의 한국 방문 자체도 선호도가 높은 것으로 전해진다. 이번 NMC는 세부적으로 이론 강의와 핸즈온 세션부터 나보타 공장 및 한국 메디컬 에스테틱 현장 투어 등으로 구성했다. 자연스러운 시술 효과와 K-뷰티에 대한 관심, 비침습적·복합·맞춤형 시술 트렌드 등을 반영한 생생한 교육 프로그램이 해외 의료진들로부터 좋은 평가를 받았다고 한다. 주요 세션에서는 국내 전문가들이 나보타의 차별화 시술법인 나보리프트를 소개하고 나보글로우를 비롯해 브이올렛과 나보타 복합시술 등 시술 노하우를 심도 있게 다뤄 참가자들로부터 큰 호응을 얻었다고 대웅제약 측은 설명했다.
APAC 지역 현지 전문가들이 참여한 맞춤 세션도 진행했다. ‘케이스 쉐어링 및 디스커션’ 세션에서는 태국과 인도네시아 등 국가·환자 유형별 맞춤 시술법과 사례에 대해 논의하는 시간을 가졌다. 특히 국가가 다른 의료진 간 활발하게 의견과 정보를 교류하는 기회가 됐다는 평가다. 연자로 참여한 태국의 시리냐 프라브리푸타룽(Sirinya Prabriputaloong) 박사는 “글로벌 의료진들과 최신 임상 사례를 공유하고 교류할 수 있어 뜻깊은 시간이 됐다”며 “나보타 최신 기술 교육부터 한국 에스테틱 현장 투어 등 체계적인 프로그램을 통해 새로운 인사이트를 얻고 성장할 수 있는 기회가 됐다”고 소감을 전했다.
윤준수 대웅제약 나보타사업본부장은 “대웅제약의 환자 중심 치료 철학을 핵심 전략으로 삼아 글로벌 시장 공략을 더욱 가속화 할 것”이라며 “단순 시술 교육을 넘어 글로벌 의료진이 함께 성장할 수 있는 학술 교류의 장으로 NMC 프로그램을 지속 발전시켜 나갈 계획”이라고 말했다.
댓글 0