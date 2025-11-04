‘지드래곤 하이볼’ 피스마이너스원, APEC 정상 만찬 공식 협찬

부루구루의 프리미엄 주류 브랜드 ‘피스마이너스원 하이볼(PEACEMINUSONE Highball)’이 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 공식 협찬 제품으로 참여했다.
피스마이너스원 하이볼은 지난달 31일 정상 만찬 리셉션에서 3종으로 제공됐다. 피스마이너스 하이볼은 지드래곤 개인 브랜드 피스마이너스원의 철학을 바탕으로 만들어진 하이볼이다. 피스마이너스원은 지드래곤은 2013년 발매한 앨범 ‘쿠데타’의 로고를 기반으로 만들어진 패션 브랜드로, 평화와 숫자 8을 상징하는 데이지꽃을 내세워 다양한 분야와 협업을 이어가고 있다.
지드래곤의 예술적 감성과 한국적 정서를 담은 피스마이너스원 하이볼도 이번 정상 만찬에 오르면서, 단순한 주류를 넘어 예술성과 품격을 겸비한 브랜드로서 세계 무대에서 한국 프리미엄 주류의 위상을 한층 높였다는 평가를 받는다.
한편 피스마이너스원 하이볼은 지드래곤이 직접 제품 디자인과 브랜딩에 참여했으며, 국내에서 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일과 협업해 출시됐다. 피스마이너스원 하이볼은 출시 3일 만에 초도 물량 88만 캔이 완판되는 등 인기를 끌었다. 출시 6개월에는 누적 판매량 1000만 캔을 돌파했다. 지난 5월에는 ‘우주항공의 날’을 기념한 레드 에디션 하이볼을 출시해 국내외에서 큰 화제를 모으기도 했다.
피스마이너스원 하이볼은 지난 7월부터 수출길에도 올랐다. 현재 대만, 홍콩, 일본, 미국, 중국 등 10여 개국에서 판매 중이며, 내년까지 20개국 이상으로 유통망을 확대할 계획이다.
