금융위 권대영 “빚투, 레버리지의 일종…적정 수준서 투자해야”

권대영 금융위원회 부위원장은 4일 “‘빚투’(빚내서 투자)를 그동안 너무 나쁘게만 봤는데 레버리지의 일종으로 볼 수 있다”고 밝혔다.
권 부위원장은 이날 CBS라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’와의 인터뷰에서 ‘청년층을 중심으로 빚투 투자자가 늘고 있는데 우려되지 않느냐’는 질문에 이같이 답했다.
다만 그는 “적정 수준의 포트폴리오를 관리해야 하고, 리스크를 감내할 수 있는 수준의 투자가 필요하다”고 강조했다.
권 부위원장은 “사무관 시절 분석한 자료를 소개드리겠다”며 “부동산, 예금, 시가총액 상위 10개 종목의 10년간 투자 수익률을 비교해보니 주식시장이 제일 나았다”고 설명했다.
이어 “우리는 샀다가 팔았다가 해서 (수익률이 안 나는 것이지) 10년, 20년을 놓고 보면 (주식 투자가) 낫다”며 “배당 수익이 좋은 곳이나 가치주 중심의 장기적인 투자를 하는 게 좋을 것 같다”고 말했다. 그러면서 “정부도 이를 위해 제도적으로 노력해야 한다”고 했다.
권 부위원장은 최근 코스피가 사상 최고치를 경신한 데 대해선 △시장 공정성 제고 노력 △상법 개정 등을 통한 주주 가치 제고 노력 △기업 실적 개선 △아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 통한 불확실성 해소 등을 주요 요인으로 제시했다.
그는 특히 “엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 한국에 와서 보여준 행보가 대한민국의 미래 가능성을 보여줬다고 생각한다”고 밝혔다.
이어 “국내외 여건이나 정부 의지 등 여러 측면에서 박자가 잘 맞는 시기라 순풍이 부는 것 같다”면서도 “우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 유동성 장세인 만큼 투자자들도 이 점을 감안할 필요가 있다”고 당부했다.
코스피 ‘5,000 돌파’ 가능성을 두고는 “정부 당국자가 지수 이야기를 하는 것은 적절하지 않지만, 당연히 가능하다”며 “힘차게 우상향하는 대한민국 주가지수를 볼 수 있을 것”이라고 말했다. 그러면서 “그렇게 가기 위해 정부가 최선의 노력을 다 해야 한다”고 강조했다.
권 부위원장은 이재명 정부의 국정과제인 주가조작 근절을 위해 지난 7월 출범한 ‘주가조작 합동대응단’이 조사 중인 1·2호 사건에 대해서도 소개했다.
그는 종합병원·대형학원 원장 등 ‘슈퍼리치’ 일당이 금융전문가들과 결탁해 1000억 원대 대규모 주가조작을 벌인 ‘1호 사건’과 관련해 “부당이득의 2배인 800억 원의 과징금을 부과하고, 5년 간 증권계좌 개설과 상장사 임원을 못하게 하는 방식으로 이들을 시장에서 퇴출시키겠다”고 설명했다. 이어 “원금 1000억 원을 몰수할 법적 근거도 있기 때문에 추징하는 노력을 해나갈 것”이라고 부연했다.
NH투자증권 임원이 2년간 11개 상장사 중요 정보를 미리 취득해 주변에 알려 최소 20억 원 이상의 부당이득을 취한 ‘2호 사건’을 두고는 “조사가 끝나면 검찰 고발을 할 것”이라며 “부당이득의 최대 2배까지 과징금을 부과할 생각”이라고 했다. 그러면서 “해당 임원이 행정제재 후 금융회사 직원이 될 수 없도록 조치할 것”이라며 “가족과 지인은 공범으로 처벌할 수 있을 것으로 보인다”고 덧붙였다.
