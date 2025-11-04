APEC 정상회담 계기… 한중, 70조 통화스와프 갱신

한국은행과 중국 런민은행이 1일 70조 원 규모의 원-위안 통화스와프 갱신 계약을 체결했다고 정부가 3일 밝혔다.
이날 기획재정부에 따르면 한중 양국의 중앙은행은 지난달 10일 만료된 원-위안 통화스와프 계약을 갱신했다. 5년의 계약 기간과 70조 원(약 4000억 위안) 규모 모두 기존 계약과 같았다. 양국의 교역 증진과 금융시장 안정, 상대국에 진출한 금융기관에 대한 유동성 지원 등이 이번 갱신 계약의 목적이다.
기재부 관계자는 “한중 통화스와프 갱신을 통해 양국 간 교역을 촉진하고 역내 금융시장 안정에 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.
이번 갱신 계약은 1일 이재명 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 첫 한중 정상회담을 계기로 이뤄졌다. 시 주석은 경북 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하기 위해 지난달 30일 방한했다. 양국 정상은 원-위안 통화스와프 갱신 외에도 ‘2026∼2030년 한중 경제협력 공동계획’, 한중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 분야 협상의 실질적 진전을 위한 ‘서비스 무역 교류·협력 강화’ 등 양해각서(MOU) 6건을 체결하며 협력을 강화하기로 했다.
세종=주애진 기자 jaj@donga.com
