저금리 시대 예적금 이자 한푼이라도 더… 은행들, 삼성-네이버 등과 ‘고금리 맞손’

충성고객 많은 기업과 연계 모색
최근 코스피가 연일 최고가를 경신하며 시중 자금이 증시로 쏠리는 가운데 은행권도 기업과 손잡고 고금리 상품을 출시하면서 자금 유출을 방어하고 있다. 특히 젊은 고객을 유치하기 위해 ‘오락실 적금’이나 ‘랜덤게임 적금’ 등 이색 이벤트가 포함된 상품들도 잇달아 출시되고 있다.
최대 3~4% 금리 제휴 통장 출시
3일 금융권에 따르면 KB국민은행이 올 4월 삼성금융네트웍스와 손잡고 출시한 ‘모니모 KB 매일이자 통장’은 출시 두 달 만에 판매 한도인 22만5000좌가 모두 소진됐다. 지난달 금융당국은 이 상품의 80만 좌 추가 판매를 승인했다. 일 잔액 200만 원까지 최대 연 4%(기본금리 연 0.1%, 우대금리 연 3.9%포인트)를 제공받을 수 있는 이 통장은 하루만 자금을 예치해도 높은 금리의 이자를 적용받을 수 있어 ‘파킹통장’으로 주목을 받고 있다.
우리은행 역시 지난달 삼성전자와 협력해 200만 원 한도 내에서 최대 연 3.5% 금리를 제공받을 수 있는 ‘삼성월렛머니 우리 통장’을 선보였다. 하나은행은 올 3월 지역생활 커뮤니티 플랫폼 당근과 손잡고 300만 원 한도까지 최대 연 3% 우대금리를 받을 수 있는 ‘당근머니 하나 통장’을 내놨다. 두 은행은 네이버페이와도 제휴해 고금리 통장을 출시하기도 했다.
젊은 고객들을 붙잡기 위해 랜덤게임 등 이색 이벤트가 포함된 고금리 상품을 내놓은 은행도 있다. 신한은행은 오락실 게임 성적에 따라 최대 20%의 우대금리를 제공하는 ‘오락실 적금’을 3일부터 일주일간 판매한다. IBK기업은행은 가위바위보, 참참참 등 간단한 게임에서 승리하면 500만 원까지 최대 연 15%의 우대금리를 제공하는 ‘IBK랜덤게임 적금’을 출시했다.
은행권 관계자는 “저금리 시대에 금리 혜택만으로는 한계가 있다 보니 충성고객이 많은 기업들과의 연계를 통해 증시 이탈 방어와 신규 고객 유치를 기대할 수 있어 임베디드(내장형) 금융을 확대하고 있다”고 설명했다.
다만 금융권 관계자는 “고금리 상품이 매력적이지만 실제로는 납입 한도가 적고, 우대조건을 충족시키기 어려운 경우가 많아 실익을 꼼꼼히 따져봐야 한다”고 전했다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
신무경 기자 yes@donga.com
