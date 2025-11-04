[단신]농협은행, ‘NH내가만든포트폴리오’ 펀드 가입 이벤트 外

NH농협은행은 ‘NH내가만든포트폴리오’ 서비스 출시를 기념해 비대면 펀드 가입 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다. 이번 이벤트는 고객들이 인공지능(AI) 기반 포트폴리오 투자를 쉽고 친숙하게 경험할 수 있도록 마련됐다. 이 서비스는 ‘NH로보드림(AI 자산배분 서비스)’과 펀드 전문가 추천 기능을 결합해 고객이 비대면으로 손쉽게 포트폴리오를 구성·선택할 수 있도록 한 서비스다. 농협은행은 펀드 신규 가입 고객 중 추첨을 통해 3명에게 노트북, 스마트워치 등을 증정하고, 금액 구간별 선착순 1001명에게는 네이버페이 포인트 등을 제공한다.
■ 키움증권, 카카오뱅크 제휴 주식계좌 개설 이벤트
키움증권은 카카오뱅크를 통해 계좌를 개설하면 현금처럼 사용할 수 있는 키움 포인트와 수수료 무료 혜택 등을 주는 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다. 이벤트 참여 고객은 키움 포인트 1만 원, 국내 주식 온라인 수수료 3개월 할인, 미국 주식 거래지원금 33달러 및 수수료 3개월 무료 혜택을 받을 수 있다. 키움증권 관계자는 “카카오뱅크와의 제휴를 통해 더 많은 고객이 쉽고 합리적인 투자 환경을 경험할 수 있을 것”이라고 말했다.
■ 삼성카드, 신라호텔 제휴 ‘신라리워즈 카드’ 출시
삼성카드는 신라호텔 제휴 카드인 ‘신라리워즈 삼성카드’를 출시했다고 3일 밝혔다. 카드 발급 고객은 신라호텔(서울·제주) 1박 숙박권 혹은 국내 신라스테이 2박 숙박권, 50만 신라삼성포인트 중 하나를 선택해 받을 수 있다. 이용처에 따라 1000원당 최대 50 신라삼성포인트 적립 혜택도 제공한다. 연회비는 국내 전용·해외 겸용 모두 70만 원이다. 7일까지 신라리워즈 삼성카드를 발급한 고객에게는 서울신라호텔 더 파크뷰 2인 식사권을 선착순으로 제공한다.
