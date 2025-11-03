남해화학·GS칼텍스, ‘무탄소 스팀 도입·공급사업’ 계약

남해화학과 GS칼텍스가 여수산단의 탄소중립 전환을 위한 무탄소 스팀(Carbon-free Steam) 도입·공급사업 계약을 체결했다고 3일 밝혔다.
계약식은 지난달 31일 서울 GS칼텍스 본사에서 진행됐다. 이번 협력은 여수국가산업단지의 경쟁력 강화와 에너지 전환 대응을 위한 공동 사업의 일환이다.
계약에 따라 GS칼텍스는 황산 원료인 유황을 공급하고 남해화학은 자사 황산공장 인프라를 활용해 무탄소 스팀을 생산·공급할 계획이다. 양사는 2027년 공급 개시를 목표로 하고 있으며 기존 LNG 기반 스팀 대비 연간 약 7만 톤의 이산화탄소 감축 효과가 예상된다고 전했다.
남해화학은 이번 협력을 통해 에너지 효율화와 탈탄소화를 동시에 추진할 계획이다. 회사는 이번 사업이 여수산단 내 상생형 탄소중립 모델 구축과 지역 산업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 보고 있다.
김창수 남해화학 대표는 “이번 무탄소 스팀 사업을 통해 산업단지의 지속 가능한 미래를 만들어가겠다”면 “탄소중립과 ESG 경영을 강화해 녹색 화학 기업으로 발전해 나가겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0