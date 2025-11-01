“새벽에 올라온 국뽕 영상” 엔비디아, 韓 헌정 영상 올렸다

엔비디아, 자사 유튜브서 GPU 납품 소식 알려
韓 산업발전 여정 조명…한국어 음성에 영어 자막 눈길
최신형 고성능 그래픽처리장치(GPU) 26만 장을 한국에 공급하기로 한 세계 최대 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아가 지난달 31일 한국헌정 영상을 자사 유튜브 채널에 올렸다. 엔비디아는 “이제 AI 시대를 맞이해 한국의 여정에 함께하며 함께 미래를 만들어갈 수 있게 돼 자랑스럽게 생각한다”고 했다. 엔비디아는 최근 국내 기업들과 AI 파트너십을 ‘동맹’ 수준으로 강화했다.
엔비디아는 이날 유튜브 공식 채널에 ‘Korea’s Next Industrial Revolution’(한국의 차세대 산업혁명)이라는 제목으로 3분 16초 분량의 영상 한 편을 올렸다. 영상은 한국어 내레이션이 나왔고, 영어 자막이 달렸다. “대한민국, 한강의 기적을 일궈낸 나라. 여러분의 결단력과 희생으로 단순한 재건을 넘어 역사상 가장 빠른 산업화를 이뤘다”는 설명으로 영상은 시작됐다.
이어 “작은 공방에서 시작해 대규모 공장에 이르기까지 오늘날의 한국을 만들었다. 철강, 반도체, 전자제품, 선박, 자동차 그리고 기술을 통해 전 세계 가정에 한국의 이름을 알렸다”고 했다. 과거 영상을 통해 한국의 산업화 시기도 보여줬다.
엔비디아는 “그리고 하나의 불꽃이 피어났다. 바로 스타크래프트”라며 “PC방이라는 새로운 경기장이 탄생했고 엔비디아 지포스는 새로운 플레이어들의 장비가 됐다. e-스포츠는 모두의 무대가 됐고 챔피언은 국민의 염원을 안고 우승을 거머쥐었다“고 했다. 1990년대 후반 국내에 초고속 인터넷망이 구축됐고, 이를 통해 PC방과 e-스포츠가 일찍이 확산했던 점을 언급한 것이다. 지포스는 25년 전 엔비디아가 삼성의 D램을 사용해 만든 PC 게임용 그래픽 카드다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 30일 국내 한 행사에서 “지포스와 PC 게임, e스포츠가 없었다면 지금의 엔비디아는 없었다”고 했다.
엔비디아는 “엔비디아 GPU로 구동되는 새로운 종류의 AI 팩토리와 함께 AI 혁명이 도래했다. 한국은 반도체에 이어 이제는 AI 인프라를 구축하고 있다”며 “삼성, 현대, SK부터 네이버, LG에 이르기까지 디지털 트윈, 스마트 로봇, 스마트 팩토리로 산업혁명에서 AI 혁명으로 한국은 새로운 미래를 만들어가고 있다”고 했다. 그러면서 “함께 할 수 있게 돼 영광으로 생각한다. 기적이 계속되는 바로 이곳 한국에서”라며 마무리했다.
국내 누리꾼들은 해당 영상이 엔비디아 코리아가 아닌 엔비디아 본사 공식 채널에 게재된 점에 주목했다. 한 누리꾼은 커뮤니티 게시판에 ‘새벽에 올라온 국뽕(자국 찬양) 영상’이라며 이를 공유했다.
한편 젠슨 황 CEO는 지난달 31일 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋이 열리는 경주를 찾아 한국 정부 및 기업에 AI용 GPU 26장을 공급하겠다고 발표했다. 이를 통해 GPU 부족 현상을 해소하고, 민관 원팀으로 추진하는 ‘소버린(주권) AI’에 속도를 내는 데도 큰 도움이 될 것으로 전망된다.
