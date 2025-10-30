백악관 MZ 대변인도 K-뷰티 반했다… APEC 방한 중 남긴 ‘문화 메시지’

도널드 트럼프 미국 대통령의 아시아태평양경제협력체(APEC) 일정에 동행한 백악관 최연소 대변인인 캐롤라인 레빗이 여러 개의 한국 화장품 사진 자신 소셜네트워크서비스(SNS)에 올려 화제다. ‘트럼프의 입’으로 통하는 그가 직접적인 문화 메시지를 남긴 셈이다.
29일 레빗 대변인은 인스타그램에 여러 개의 한국 화장품 제품을 침대 위에 가지런히 정리한 뒤 찍은 사진을 공개했다. 일부 제품 포장에 ‘올리브영 단독 기획’ 문구가 적혀 있어 올리브영 매장에서 직접 구매한 것으로 추정된다.
사진 속 제품은 △메디큐브 제로모공패드 △메디큐브 PDRN 톤업선크림 △메디힐 마스크팩 3종 △브이티 리들샷 △토리든 다이브인 저분자 히알루론산 세럼 △구달 피그애씨드 펩타이드 에센스 △브링그린 대나무히알루 립에센스 △조선미녀 인삼 클렌징오일 △조선미녀 산뜻청매실클렌저 △조선미녀 인삼아이크림 △조선미녀 광채프로폴리스세럼 등이다.
레빗 대변인이 선택한 화장품은 대표 K-뷰티 브랜드들이다. 우선 에이피알(APR)의 메디큐브 제로모공패드는 미국 아마존 ‘뷰티&퍼스널 케어’ 전체 카테고리에서 상위권을 유지하고 있는 인기 제품이다.
이 밖에도 메디힐 마스크팩은 외국인 관광객들 사이 ‘필수 쇼핑템’으로 꼽히며, 조선미녀도 인삼 등 한방 원료를 사용해 해외 소비자들 사이에서 한국 정통 뷰티 브랜드로 통한다. 브이티 역시 국내와 일본시장에서 꾸준히 성장 중인 브랜드다.
한편 1997년생으로 올해 28세인 레빗 대변인은 역대 최연소 백악관 대변인이다. 공화당 소속 정치인으로 대학생 때부터 정치 활동을 시작했다. 도널드 트럼프 1기 행정부 시절 백악관 언론실에서 인턴으로 일하며 연을 맺었고 대학 졸업 후 대통령 연설 원고 작성자와 대변인 보좌관을 지냈다. 2022년 미국 하원의원 선거에서 뉴햄프셔구에 출마했지만, 민주당 의원에 밀려 낙선했다.
댓글 0