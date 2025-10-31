“IRP 계좌 입금하면 상품권 3만원”

IRP 계좌는 노후 대비 및 절세 혜택을 동시에 누릴 수 있는 개인형 퇴직연금 계좌다. 세액공제 한도가 커 매년 높은 관심을 받고 있다. IRP 개인납입액은 연간 1800만 원까지 가능하다. 이 중 연금저축과 합산해 최대 연 900만 원 한도로 세액 공제를 받을 수 있다. 개인종합자산관리계좌(ISA) 만기 자금을 IRP 계좌로 옮길 경우에는 이체 금액의 10%(최대 300만 원)까지 합쳐 최대 1200만 원까지 세액 공제를 받을 수 있다.
이번 이벤트 대상은 IRP에 가입할 수 있는 소득이 있는 근로자 및 사업자 중 신규 개설 고객 및 기존 고객이다. 이벤트 기간 내 IRP 계좌에 일정 금액을 순입금한 고객에게 다양한 경품을 지급하는 방식이다. 이벤트 기간 내 삼성증권 IRP 계좌를 신규 개설하고 IRP 계약을 완료한 고객 전원에게 커피 쿠폰이 지급된다.
또한 이벤트 기간 내 IRP 계좌에 순입금한 고객을 대상으로 상품권을 지급한다. 순입금액은 △신규 입금 △퇴직금 입금 △타사 연금 가져오기 △만기된 ISA 연금으로 전환하는 경우를 모두 합산해 산정된다.
순입금액 구간에 따라 300만 원 이상 900만 원 미만 순입금 시 상품권 1만 원권을, 900만 원 이상 3000만 원 미만 순입금 시 2만 원권을, 3000만 원 이상 순입금 시 상품권 3만 원권을 전원에게 지급한다. 10월 입금 금액은 지급 조건 산정 시 금액을 2배로 인정한다.
