APEC 참석하는 젠슨 황 “한국 국민 기쁘게 할 발표 있을 것”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋’ 참석을 앞두고 국내 기업들과의 협업을 강화하겠다고 말했다.
28일(현지 시간) 황 CEO는 미국 워싱턴에서 열린 엔비디아 개발자행사(GTC)에서 “한국의 모든 기업은 나의 친구이자 좋은 파트너”라며 “한국 국민과 도널드 트럼프 미국 대통령을 정말 기쁘게 할 발표가 있을 것”이라고 밝혔다. 황 CEO는 삼성전자, SK그룹 등 한국 기업들을 언급하면서 “(발표는) 며칠 더 기다려야 할 것”이라고 했다. 황 CEO가 오는 31일 경북 경주에서 열리는 APEC CEO 서밋에 직접 참석하는 만큼, 현장에서 ‘깜짝 발표’가 있을 것이란 전망이 나온다.
업계에서는 이번 발표가 한미 간 민간 반도체 동맹을 강화하는 내용일 것으로 보고 있다. 엔비디아가 자사 AI 반도체를 국내 기업에 공급하고, 삼성전자나 SK하이닉스로부터 고대역폭메모리(HBM)와 D램, 낸드플래시 등 메모리 반도체를 수급하는 등의 협력 방안이 발표될 가능성이 있다. 엔비디아가 현대차와 손잡고 AI 휴머노이드 관련 산업을 키우고 있는 만큼 로봇 산업 관련 동맹을 확대할 것이라는 전망도 나온다.
앞서 블룸버그통신 등 외신은 황 CEO가 방문 중에 삼성전자, 현대차 등 국내 주요 기업과 새로운 GPU 공급 체결 계약을 발표할 계획이라고 보도했다. 블룸버그는 “중국 시장 진출이 어려운 엔비디아로서는 한국 기업과의 신규 계약이 시장 확대에 도움이 될 것”이라고 보도했다.
황 CEO는 30일 서울 강남구 코엑스에서 열리는 엔비디아의 그래픽카드(GPU) 지포스 한국 출시 25주년 행사에 앞서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차 회장 등과 만날 예정이다. 31일 경주에서는 APEC CEO 서밋 특별 연설을 할 계획이다.
