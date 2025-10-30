국내 시장 점유율 1위 ‘TIGER ETF’… 운용자산 450조 시대 열었다

미래에셋자산운용
3년 만에 200조 증가…‘위상 강화’
“AI 기반 혁신 상품으로 시장 선도”
미래에셋자산운용의 총 운용자산이 최근 450조 원을 돌파했다. 상장지수펀드(ETF), 연금, 외부 위탁 운용관리(OCIO), 부동산 등 모든 부문의 고른 성장으로 450조 시대를 맞이한 미래에셋자산운용은 앞으로도 혁신을 통해 미래 금융 시장을 이끌겠다는 계획을 내세웠다.
2003년 홍콩법인을 설립하며 국내 운용사 최초로 해외시장에 진출한 미래에셋자산운용은 현재 미국, 캐나다, 인도, 일본, 호주 등 16개 지역에서 총 456조 원을 운용 중이다. 2022년 말 250조 원이었던 운용자산은 2023년 말 305조 원, 2024년 말 378조 원으로 불어났다. 약 3년 만에 200조 원이 증가한 것이다. 지속해서 성장 동력을 확보해 글로벌 자산운용사로서의 위상을 꾸준히 강화하고 있다는 평가가 나온다.
이러한 성장은 그동안 미래에셋자산운용이 글로벌 투자자들에게 ‘킬러 프로덕트’를 선보인 결과다. ETF 운용 자회사인 ‘Global X’는 세계 최대 ETF 시장인 미국에서 전통 운용사와는 차별화된 혁신적인 테마 및 인컴형 상품을 제공하며 성장했다. 2018년 미래에셋자산운용이 인수할 당시 8조 원에 불과했던 운용 규모는 현재 80조 원으로 약 10배 증가했다. 미국에 이어 세계 2위 ETF 시장인 유럽에서 Global X EU(글로벌 엑스 유럽)는 최근 5년간 연평균 182%의 가파른 성장세를 기록 중이다.
국내에서는 ETF와 연금, OCIO, 부동산 펀드 등 전 부문에서 고른 성장세로 시장을 이끌었다. 한국거래소에 따르면 2024년 미래에셋자산운용의 TIGER ETF 개인 누적 순매수 규모는 총 7조8594억 원이다. 이는 국내 ETF 전체 개인 누적 순매수 규모(19조7600억 원)의 40%를 차지하는 수치다. 미래에셋자산운용의 브랜드인 TIGER ETF는 국내 운용사 중 1위로 개인투자자들이 가장 많이 선택하는 브랜드가 됐다.
연금 시장에서의 영향력도 갈수록 확대되고 있다. 미래에셋자산운용은 최근 국내 종합 자산 운용사 최초로 퇴직연금 전용 로보어드바이저 서비스 ‘M-ROBO’를 출시해 ‘연금 2.0 시대’를 열었다. 국내 최초로 TDF(타깃 데이트 펀드)를 출시한 미래에셋자산운용은 ‘연금 펀드 설정액 1위’ ‘TDF 점유율 1위’ ‘디폴트옵션 전용 펀드 설정액 1위’ 등 연금 시장을 선도하고 있다. M-ROBO는 이 같은 미래에셋의 연금 펀드 운용 노하우에 인공지능(AI) 기술력, 운용 철학이 결합된 플랫폼으로 AI 기반 맞춤형 연금 관리 솔루션을 제공한다.
OCIO 분야에서는 2021년부터 연기금 투자풀 주간 운용사로서 공공기관 예탁 확대, 투자자산 다변화, 투자풀 최초 대체투자 상품 다수 출시 등 다양한 혁신 사례를 창출해 왔다. 공적 기금에 한정됐던 운용 범위를 공공기관으로 확대하며 공공 부문 여유자금 운용의 안정성과 신규 투자 기회를 높였다. 또한 기획재정부의 운영 방향에 따라 글로벌 투자, 해외 부동산, 인프라 등 대체투자상품으로 투자 자산을 다변화했으며 지난해부터는 국제금융기구 관련 자산까지 확대해 구조적 다변화와 수익성 제고를 추진하고 있다. 올해 8월에는 연기금 투자풀 최초로 벤처 투자상품을 출시하며 연기금과 공공기관의 벤처 투자 진출 확대에 중요한 전환점을 만들었다.
전 세계를 아우르는 부동산 투자 플랫폼으로서의 경쟁력도 확보했다. 2004년 국내 최초로 부동산펀드를 설정한 미래에셋자산운용은 21년간의 다양한 투자 기록을 보유했다는 평가를 받고 있다. 올해 4월에는 세 번째 우정사업본부 국내 부동산 코어 전략 블라인드펀드를 설정하며 운용 실력을 다시 한번 증명했다.
향후 미래에셋자산운용은 AI를 기반으로 혁신 상품 발굴에 집중해 미래 금융시장을 이끈다는 계획을 지녔다. 이를 위해 미국 AI 법인 웰스스팟, 호주 로보어드바이저 전문 운용사 스톡스팟 등 각 계열사 간의 시너지를 더욱 강화해 나갈 예정이다.
미래에셋자산운용 관계자는 “미래에셋만의 탄탄한 글로벌 네트워크를 바탕으로 글로벌 자산 배분을 진행하고 다양한 투자 수단을 이용하는 역량을 갖추고 있다”며 “앞으로도 시장의 혁신을 가져올 수 있는 경쟁력 있는 상품들을 선보이며 투자자들의 평안한 노후에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
댓글 0