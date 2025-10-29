삼성증권 퇴직연금, 적립금 1조 이상 사업자 중 증가율 1위

삼성증권 퇴직연금 적립금이 2024년 말 15.4조 원에서 2025년 9월 기준 18.9조 원으로 22.6% 증가하며 적립금 1조 원 이상 전체 사업자 중 증가율 1위를 기록했다. 삼성증권은 3분기 금융감독원 공시 기준으로 증권업계 증권 사업자 적립금 순위에서 2위를 차지했다.
개인형 퇴직연금(DC+IRP)은 2024년 말 11.3조 원에서 2025년 9월 기준 14.8조 원으로 31% 증가했고, 그중 ETF는 3.4조 원에서 5.8조 원으로 71% 증가했다. 같은 기간 40대의 ETF 잔액은 72%, 50대의 ETF 잔액은 78%로 눈에 띄게 증가했다.
삼성증권은 국내 최초로 2021년 퇴직연금의 운용관리/자산관리 수수료가 무료(펀드 보수 등 별도 발생)인 ‘다이렉트IRP’를 출시했고, 연금 가입자가 가입 서류 작성과 발송을 하지 않고 가입할 수 있도록 편의를 대폭 높인 ‘3분 연금’ 서비스(개인정보 제공 및 약관 등 확인시간 제외)를 선보이기도 했다. 삼성증권 모바일앱 엠팝(mPOP)을 통해 간편하고 손쉽게 연금 투자를 지원하는 ‘연금 S톡’, ‘로보 일임’, ‘ETF 모으기’ 서비스도 제공 중이다.
한편, 삼성증권은 IRP에 대한 관심을 높이고, 연금 고객에게 실질적인 혜택을 제공하고자 ‘세액공제 Up! 혜택도 Up! Hurry Up! IRP 이벤트’를 12월 31일까지 진행한다. IRP 계좌의 가입 대상은 소득이 있는 근로자 및 사업자다. 이벤트 기간 내 조건을 달성한 IRP 고객에게 다양한 경품을 지급한다.
