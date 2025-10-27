동아일보

롯데-코트라, 23~25일 오스트리아서 중소기업 해외 판로 개척

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 27일 16시 19분

코멘트

글자크기 설정


롯데홈쇼핑은 코트라와 함께 23~25일 오스트리아 빈에서 중소기업의 해외 판로 개척을 위한 ‘롯데 브랜드 엑스포 in 중앙유럽’을 열었다고 27일 밝혔다. 행사에는 국내 우수 중소기업 50곳이 참가해 독일, 프랑스, 헝가리 등 유럽 76개사 바이어 약 200명과 상담을 진행하며 뷰티와 푸드 등 다양한 제품을 선보였다. 롯데홈쇼핑에 따르면 이번 행사의 수출 상담 건수는 575건, 상담 금액은 4990만 달러(약 718억 원)에 달한다.

#롯데홈쇼핑#코트라
김다연 기자 damong@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스