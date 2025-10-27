코스피, 사상 첫 4000 신기원…‘10만 전자’도 돌파

코스피는 이날 개장하자마자 4,000을 돌파한 이후 장 중 한때 4038.39를 찍었다. 23일 사상 처음으로 장중 3,900선의 벽을 허문 뒤 2거래일 만에 다시 4,000을 돌파한 것이다. 2021년 1월 처음으로 3000선을 돌파한 지 4년 9개월여 만이다.
이날 오전 10시 30분 기준으로 코스피는 전 거래일 대비 2.01% 오른 4,018.93을 나타내고 있다. 외국인이 4553억 원어치를 순매수하고 있다. 개인과 기관은 각각 3931억 원어치, 14억 원어치를 순매도중이다.
코스피 시가총액 1위 종목인 삼성전자(2.83%)는 사상 처음으로 10만 원 선을 돌파했다. 삼성전자와 함께 반도체 ‘투톱’인 SK하이닉스(3.53%)도 장 중 한때 53만 원대로 올라섰다. 두 종목 모두 역대 최고치를 경신한 것이다.
이날 증시 상승세는 30일 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 정상회담을 약속한 것이 영향을 미친 것으로 보인다. 미중 무역 갈등 봉합 기대가 커진 것이다. 미중 정상회담 하루 전인 29일 이뤄질 한미 정상회담에서 그간 진통을 겪어 온 한미 관세협상 후속 협의가 최종 타결될 수 있다는 기대감도 함께 번지고 있다. 또한 미국 9월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 시장 전망치를 밑돌아 미국 기준금리 인하 기대감이 커진 것도 증시 훈풍에 영향을 준 것으로 해석된다.
