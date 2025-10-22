여수 39층 랜드마크 아파트, ‘효성해링턴 플레이스 여수’ 10월 오픈 예정

여수 거북선 공원을 품은 입지에 오션뷰·공원뷰 가능
등하굣길 걱정 없는 안심 교육환경 아파트
여수시청, 법원 등 주요 관공서와 의료시설, 편의시설이 밀집해 있는 여수시 학동에 ‘효성해링턴 플레이스 여수’가 10월 중 분양을 앞두고 있다.
학동 거북선공원 바로 앞인 여수시 일원에 들어설 해당 단지는 지하 5층에서 지상 39층까지 총 278가구 규모로 구성된다. 여수 도심 속 48,630㎡에 달하는 공원 앞에 조성되는 만큼 파크뷰의 혜택과 함께 녹지공간을 활용한 일상 속 여가활동이 가능할 예정이다. 또한 39층 높이로 들어서 여수에 위치한 공동주택 중에서 가장 높은 오션뷰를 제공하며, 이 지역의 스카이라인을 새롭게 그릴 랜드마크로 기대를 모으고 있다.
단지가 위치한 여수시는 다양한 개발 호재로 미래가치도 더욱 높아질 전망이다. 도심 재정비 사업을 비롯해 2026년 개최 예정인 세계 섬박람회, 경도 해양관광단지 조성 등 굵직한 개발 프로젝트가 예정돼 있어 지역 가치를 끌어올릴 것으로 보인다.
‘효성해링턴 플레이스 여수’는 우수한 교통환경과 풍부한 생활 인프라를 갖춘 최적의 입지에 들어선다. 전라선 고속철도 KTX 여천역을 이용할 수 있어 다른 지역으로 이동이 편리하다. 또한 시청로, 망마로, 도원로 등이 가까워 접근성이 우수하다.
자녀들의 교육인프라도 탁월하다. 단지에 인접한 쌍봉초등학교가 있어 안전한 도보통학이 가능하며, 여선중, 여천중, 여천고, 시립쌍봉도서관 등도 가까워 교육환경이 매우 우수하다. 학동에 위치한 각종 학원들도 학부모들의 만족도를 높일 것으로 기대된다.
쇼핑 및 편의시설도 풍부하다. 하나로마트, 여천제일시장, 롯데마트 등이 인접해 편리한 생활환경을 갖췄다. 이어 여수시청, 법원 등의 주요 행정 시설도 가깝다.
다양한 문화 인프라도 편리하게 누릴 수 있다. 단지 바로 앞 거북선공원을 필두로 안산공원, 용기공원, 이순신공원, 흥국실내체육관, 망마산 등도 인접해 다채로운 여가 생활을 누릴 수 있으며, 다목적 문화예술 공간인 여수문화홀 또한 도보로 이동이 가능하다.
분양 관계자는 “효성해링턴 플레이스 여수는 여수의 핵심 입지에 39층 규모의 초고층 랜드마크로 설계돼 지역을 대표하는 주거 단지로 자리 잡을 것으로 기대된다”며 “사통팔달 교통환경에 편리한 생활 인프라, 우수한 교육환경, 풍부한 개발호재, 차별화된 조망권을 누릴 수 있어 수요자들의 많은 관심을 얻고 있다”고 설명했다.
한편, ‘효성해링턴 플레이스 여수’의 모델하우스는 전라남도 여수시에 마련되며 10월 중 오픈할 계획이다.
