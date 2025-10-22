中철강에 ‘우주항공용’ 맞불… “1700도 견딜 ‘스페셜티’ 만들것”

‘세아창원특수강’ 제강공장 가보니
진공상태 용해… 불순물 극한 제거
수천t 압력도 버텨 전투기 등 쓰여
중국산 저가공세에 틈새시장 공략… 국내 철강사 프리미엄 제품 잰걸음
“조용하지만 이 안의 금속이 약 1700도에서 녹는 중입니다. 내구성을 극대화하고자 불순물이 섞이지 않게 진공 상태에서 녹이는 겁니다.”
20일 오후 세아창원특수강 특수제강공장의 합금철 용해 설비 VIM(Vacuum Induction Melting) 앞. 얼굴이 익을 것처럼 후끈했지만 소음은 거의 나지 않아 의아해하는 기자를 향한 설명이었다. 공기 중에서 쇳물을 만들어 굉음이 난무하는 용광로나 전기로와 달리, 덮개까지 씌워진 진공 상태에서 금속이 유도가열 방식으로 용해된다는 것.
이렇게 만들어지는 특수합금은 수백 도의 극고온, 극한의 압력을 견뎌내 전투기, 항공기 등의 부품에 쓰인다. 세아를 비롯한 국내 철강업계는 중국산 철강의 저가 공세로 위기를 맞자 이 같은 틈새시장 ‘스페셜티’ 철강 개발에 열을 올리고 있다.
● 장인이 사골국 만들 듯 금속 불순물 극한 제거
‘산업의 쌀’이라고 불릴 만큼 제조업의 근간이 되는 철강산업이지만, 현재 한국 철강은 극한의 상황에 내몰리고 있다. 고관세 폭탄이 이어지는 데다 단가가 낮은 일반 범용 철강에서는 저가로 밀어붙이는 중국을 막아설 수 없어서다. 세계철강협회에 따르면 지난해 중국의 조강 생산량은 약 10억500만 t으로, 전 세계 생산량(18억8620만 t)의 53%를 차지한다.
그 가운데 세아창원특수강은 우주항공용 특수합금에 파고들었다. 이는 가격보다는 품질이 최우선인 대표적인 분야다. 공정은 마치 ‘사골 육수’를 완성하기까지 거품과 찌꺼기를 연신 걸러내는 과정과 비슷하다. 첫 용해 과정인 VIM을 거친 금속은 또 한 번 진공 상태에서 용해된다. 불순물, 가스를 극한까지 제거하는 정련 설비인 VAR(Vacuum Arc Remelting)에서다. 이후 금속을 두드려 원하는 크기, 모양으로 만드는 ‘단조’ 공정이 이어진다. 시뻘건 금속 덩어리를 수천 t의 압력으로 거대한 프레스 기계가 방아 찧듯 다듬고 나면 특수합금이 완성된다.
열연·냉연 강판을 위주로 만들어 온 국내 철강업계는 건설 경기 침체 장기화와 중국산 철강의 저가 공세로 위기를 맞자 스페셜티 철강에 주목하기 시작했다. 특히 세아는 국내 철강사 중 유일하게 우주항공용 소재 시장에 진입했다. 러시아-우크라이나 전쟁 이후 글로벌 고객사들이 러시아산 특수합금을 쓰지 않게 되자 그 틈을 타 2022년 8월 납품을 시작했다. 현재 미국, 독일, 이스라엘 등에 고객사를 두고 있다. 1650도에서도 견디는 이른바 ‘초내열합금’ 기술을 확보했으며, 현재는 1700도 이상에서도 버티는 기술을 개발 중이다. 세아창원특수강은 지난해 말 기준 매출액 중 3%(431억 원)를 차지하는 특수합금 사업 비중을 2030년엔 20% 수준까지 끌어올릴 계획이다.
● 저가 공세 중국에 신기술 고품질 스페셜티로 활로 찾는 철강사들
세아 외에도 국내 주요 철강사들은 각각의 스페셜티 철강 개발에 열을 올리고 있다. 수익성과 진입장벽이 높은 분야에서 활로를 찾기 위해서다.
포스코는 최근 ―196도에서도 견디는 고망간강을 개발했다. 철에 다량의 망간을 첨가해 강도와 내구성을 높였다. 극저온의 액화천연가스(LNG) 저장 및 운송을 위한 소재 시장을 겨냥한 것이다. 포스코는 HD현대중공업과 고망간강을 함정 선체에 적용하기 위한 공동 연구도 진행하기로 했다.
현대자동차그룹 계열사인 현대제철은 자동차용 초고강도 강판에 집중하고 있다. 올 6월 당진제철소에서 전기차 시장을 겨냥한 자동차용 3세대 강판 생산을 시작했다. 현대차그룹을 포함해 글로벌 완성차 업체들과 테스트를 진행 중이다.
