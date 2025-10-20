‘글로벌 1위 클라우드’ AWS 한때 먹통…퍼플렉시티·스냅챗 등 차질

글로벌 1위 클라우드 사업자인 아마존웹서비스(AWS)의 북미 핵심 센터에 장애가 발생해 세계 주요 정보통신(IT) 서비스들이 일시적으로 마비됐다. 글로벌 생성형 인공지능(AI) 서비스인 퍼플렉시티부터 글로벌 게임인 포트나이트, 미국의 모바일 메신저 스냅챗까지 각종 서비스들이 짧게는 수십 분부터 길게는 3시간 동안 중단 사태를 겪었다. 국내에서는 삼성월렛이 약 20여 분간 서비스가 멈췄다.
20일 과학기술정보통신부에 따르면 AWS 클라우드 서비스는 한국 시각 오후 3시 55분경 장애가 발생한 것으로 추정되며 3시간 10분 뒤인 오후 7시 5분 장애가 복구됐다. AWS는 장애가 발생한 지 57분 만인 오후 4시 52분에 이 사실을 과기정통부 등 관계 부처에 신고했다.
AWS에 따르면 장애가 발생한 곳은 미국 동부 버지니아주에 있는 최대 리전(Region)인 ‘US-EAST-1’이다. 리전은 전 세계 여러 지역에 있는 데이터센터들이 모이는 물리적인 장소를 의미한다. AWS의 경우 북미에 9개의 리전이 있고 그중 장애가 발생한 버지니아 리전은 가장 규모가 큰 핵심 리전이다.
AWS는 홈페이지를 통해 해당 리전의 다이나모DB(AWS의 고성능 데이터베이스 서비스)에서 도메인 이름 시스템(DNS) 오류가 발생한 것으로 추정한다고 밝혔다. DNS는 ‘Donga.com’과 같이 사람이 읽을 수 있는 도메인 주소를 컴퓨터가 이해하는 IP 주소로 변환해주는 시스템이다. 이 변환 과정에서 오류가 생겨 제대로 된 정보를 출력하지 못해 이번 사태가 발생했다는 것이다.
AWS가 전 세계 클라우드 시장의 약 30%, 국내 시장의 약 60%를 차지하는 클라우드 사업자인 만큼 세계 각국의 다양한 서비스들이 일시적으로 중단됐다. 퍼플렉시티, 스냅챗, 캔바, 듀오링고, 로블록스, 포트나이트, 뉴욕타임즈 등에서도 서비스 오류가 발생했다. 아라비드 스리니바스 퍼플렉시티 최고경영자(CEO)는 사회관계망서비스(SNS) X를 통해 “현재 서비스 접속이 불가능한 상태로, 근본 원인은 AWS의 장애”라는 글을 올리기도 했다. 현재는 대다수의 서비스들이 정상 작동하는 상태다.
국내에서는 삼성전자의 삼성월렛에서 서비스 장애가 발생해 약 20여 분간 사용자들이 불편함을 겪었다. 삼성전자의 경우 방송통신발전법상 재난관리 의무 대상이라 의무적으로 서버를 이중화해야 하는데, 삼성전자의 서버 이중화 조치로 삼성월렛을 포함한 서비스들은 1시간 내 모두 복구가 완료됐다. 크래프톤의 배틀그라운드도 일시적으로 서비스가 중단됐지만 현재는 복구가 모두 완료된 상황이다.
과기정통부 관계자는 “비교적 빠르게 피해가 복구됐고, 다행히 영향이 적은 상황”이라고 설명했다.
