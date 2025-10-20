노태문 “삼성전자 ‘AI 드리븐 컴퍼니’로 도약”

노태문 삼성전자 DX부문장 직무대행(사장·사진)이 “삼성전자가 인공지능(AI)을 가장 잘 활용하고 AI로 일하며 성장하는 ‘AI 드리븐 컴퍼니(주도 회사·driven company)’로 도약할 것”이라고 밝혔다.
삼성전자는 17일(현지 시간) 미국 실리콘밸리 ‘삼성 리서치 아메리카(SRA)’에서 ‘2025 테크 포럼’을 개최했다고 19일 전했다. 이 자리에서 노 사장은 “새로운 성장동력을 빠르고 과감하게 발굴해 지속 가능한 사업구조로 전환하겠다”며 “도전과 혁신의 DNA를 바탕으로 아이디어를 자유롭게 펼치고 실패를 두려워하지 않는 조직문화를 이어가겠다”고 강조했다.
테크 포럼은 삼성전자가 기술 인재들을 초청해 주요 사업 방향 및 연구 분야를 소개하고 최신 기술 트렌드를 논의하는 자리로, 올해로 7회째를 맞았다. 이번 포럼에는 글로벌 기업의 리더급 개발자와 삼성전자 주요 경영진 등 총 80여 명이 참석했다. 삼성전자 경영진 가운데는 노 사장 외 △용석우 영상디스플레이사업부장(사장) △전경훈 DX부문 최고기술책임자(CTO) 겸 삼성리서치장(사장) △이원진 글로벌마케팅실장(사장) 등이 자리했다.
이번 포럼의 주제는 “일상 환경 속에서 자연스럽게 녹아드는 ‘앰비언트 AI’”로, 각 사업부 임원들은 삼성전자의 AI 비전과 사업 전략을 공유하고 토론했다. 김대현 삼성리서치 AI센터장(부사장)이 ‘자율적 목표 수행을 위한 AI’를 주제로 기조 발표를 했다.
