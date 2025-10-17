농어촌공사, ‘농지임차료실태조사’ 국가통계 지정… “정확하고 정밀한 정보제공 노력”

‘농지임차료실태조사’ 국가통계(승인번호 제114062호) 지정
한국농어촌공사(사장 김인중)는 17일 ‘농지임차료실태조사’가 국가통계(승인번호 제114062호)로 지정됐다고 밝혔다.
올해부터 국가통계포털(KOSIS) 통해 정확하고 신뢰도 높은 임차료 통계 제공
공사는 체계적인 농지 관리를 위해 2022년 ‘농지은행관리원’을 설립하고 농지 임차료를 조사해 ‘농지은행 통합포털’에서 제공해 왔다. 공사는 공신력 있는 통계자료 제공을 목표로 국가데이터처 사전컨설팅 등을 거쳐 국가통계 지정을 추진했고, 지난 1일 ‘농지임차료실태조사’를 국가통계로 승인받았다.
‘농지임차료실태조사’는 농업경영체에 등록된 임차농지를 모집단으로 표본을 추출하고 필지별 면접조사를 거쳐 작성된다. 주요 조사 항목은 ▲경작 현황 ▲계약 현황 ▲연 임차료 ▲시설 설치 여부 등이며, 조사 내용을 바탕으로 매년 지역·농지 특성별 평균 임차료를 공표한다. 2025년 조사 결과는 12월 국가통계포털(KOSIS)을 통해 발표될 예정이다.
김윤 한국농어촌공사 농지관리처장은 “농지임차료실태조사는 농업정책 수립에 활용됨은 물론, 청년농·귀농인 등 농업 신규 진입자의 정보 비대칭을 완화해 진입장벽을 낮추는 유용한 수단이 될 것이다. 국가통계 지정을 계기로 향후 조사 예산 확충과 표본 확대를 통해 더욱 정밀한 통계를 생산하겠다”라고 강조했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0