NH농협은행, 금융위 주관 테크평가서 기술금융 경쟁력 입증

NH농협은행이 금융위원회가 주관한 ‘2025년 상반기 기술금융 테크평가’에서 기술금융 경쟁력을 입증했다.
농협은행은 ‘2025년 상반기 기술금융 테크평가’ 대형리그 부문에서 2위, 신용대출과 창업기업 신규 증가율 부문에서 1위를 차지했다고 17일 밝혔다.
기술금융은 재무상태는 다소 미흡하나 기술력이 우수한 창업·중소기업의 성장을 지원하는 제도다. 금융감독원 및 신용정보원은 기술금융의 안정적 공급과 관리를 위해 반기별로 은행의 기술금융 공급실적을 평가한다.
농협은행은 지난 9월 기술금융 잔액이 20조 원을 넘어서고, 특히 전용상품 ‘NH기술평가우수기업대출’의 잔액이 출시 9개월 만에 1조 원을 돌파하는 성과를 거두었다. 또한 올해 하반기 기술금융 대상업종으로 편입한 농축산업종에도 2000억 원의 자금을 공급했다.
강태영 농협은행장은 “산업의 근간인 중소기업 지원은 은행 본연의 역할”이라며 “창업, 제조기업뿐만 아니라 지역사회의 농축산 기업까지 혁신기업을 위한 생산적 금융을 지속 확대할 것”이라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0