‘빵플레이션’ 겨누는 공정위, 밀가루 업체 담합 혐의 조사

7개 제분사 현장에 조사관 보내
공정거래위원회가 국내 주요 밀가루 업체의 담합 혐의에 대해 본격적인 조사에 착수했다. ‘빵플레이션’(빵+인플레이션)의 주요 원인으로 지목된 원재료 시장 전반을 겨냥한 것으로 보인다.
원재료 시장 부당행위 여부 점검
16일 관련 업계에 따르면 공정위는 최근 대한제분, CJ제일제당, 사조동아원, 대선제분, 삼양사, 삼화제분, 한탑 등 7개 제분사에 조사관을 보내 현장조사를 진행했다. 이들이 가격 협의나 출하 조정 등 담합을 했는지 입증하기 위한 자료를 확보하기 위한 목적으로 알려졌다.
공정위는 고공행진 중인 빵값과 관련해 원재료 시장 전반에 부당한 공동행위가 있었는지 파악하고 있다. 이달 중 CJ제일제당, 삼양사, 대한제당 등의 설탕 담합 혐의에 대한 제재 절차에도 착수할 방침이다. 달걀 가격 담합에 대한 조사도 진행 중이다.
공정위는 먹거리 물가 급등을 낳은 식품업계의 독과점 구조 전반을 들여다보고 있다. 이재명 대통령은 지난달 30일 국무회의에서 업계의 담합과 독점으로 생활 물가가 상승했다며 공정위의 적극적인 대응을 주문했다.
최근 공정위는 이마트와 롯데마트의 표시광고법 위반 의혹과 관련해서도 현장조사에 나섰다. 지난달 감사원은 대형 유통업체들이 정부의 농축산물 할인 행사에 맞춰 가격을 올린 뒤 할인 판매했다는 정기감사 결과를 발표한 바 있다.
