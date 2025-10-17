소비자물가 2.8% 오를때 의식주 4.6% 뛰었다

한경협, 최근 5년 민생물가 분석
최근 5년 동안 전기요금, 장바구니, 아파트 관리비 등 의식주 관련 물가 상승률이 전체 소비자 물가 상승률보다 연 2%포인트 가까이 높았던 것으로 나타났다. 의식주 물가가 고공행진을 계속하면서 서민들의 체감 물가 부담이 더 컸다는 분석이 나온다.
전기 등 에너지요금 7.0% 상승탓
식생활 4.6%-의류는 2.9% 올라
16일 한국경제인협회가 김상봉 한성대 경제학과 교수에게 의뢰한 ‘민생물가 상승 요인 분석 및 대책’ 보고서에 따르면 2019∼2024년 의식주 물가는 연평균 4.6% 오른 것으로 집계됐다. 같은 기간 전체 소비자물가 상승률(2.8%)을 연간 1.8%포인트 웃돌았다.
의식주 중에서도 주거 관련 물가 상승률이 연 5.5%로 가장 가파르게 상승했는데, 국제 에너지 가격 상승으로 인한 전기·가스 등 에너지 요금(연평균 7.0%) 상승 여파가 컸다. 목재와 시멘트 등 원자재 가격 상승으로 주거시설 유지와 보수에 필요한 비용도 늘었다. 이로 인해 공동주택 관리비는 최근 5년 새 약 33% 이상 오른 것으로 나타났다. ‘국민 평형’으로 불리는 전용 84㎡ 아파트 기준 평균 관리비가 2019년 월 18만8580원에서 지난해 25만992원으로 올랐다.
식생활 물가도 연평균 4.6% 상승했다. 농식품 가격 인상과 함께 운송비와 인건비 등 유통 비용 증가가 물가 상승의 주범으로 꼽힌다. 실제 식료품 유통 비용이 소비자 가격에서 차지하는 비중은 2019년 47.5%에서 2023년 49.2%까지 높아졌다. 외식업계의 식자재비(9.8%)와 인건비(5.8%) 상승 역시 식생활 물가 인상을 부추긴 것으로 조사됐다. 반면 의류 물가는 연평균 2.9% 오르며 상대적으로 완만한 상승 수준을 유지했다.
보고서는 의식주 물가 상승의 대안으로 발광다이오드(LED) 전구 교체 등 에너지 절감 시설 도입을 꼽았다. 또 인근 아파트 단지 간에 공동 관리를 통해 인건비를 줄이는 방안도 제시했다. 농산물 가격 안정을 위해선 로봇 등 생산 자동화 방안을 내놨다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
