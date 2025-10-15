체험존 늘려 MZ 고객층 잡자…SSG닷컴, 성수에 식품-뷰티 팝업 오픈

신세계그룹의 이커머스 계열사 SSG닷컴이 서울 성동구 성수동에서 첫 오프라인 팝업스토어를 열었다. 이커머스 업체 경쟁이 치열해지는 가운데 ‘MZ세대 핫플레이스’ 성수에서 젊은층 고객과 접점을 넓히고 브랜드 인지도를 높이려는 전략이다.
SSG닷컴은 15일부터 19일까지 닷새간 성수동에서 첫 오프라인 페스타 ‘미지엄’을 진행한다고 15일 밝혔다. 지상 1~4층, 약 4700㎡ (약 1421평) 규모의 행사장에는 100여 개 식품·뷰티 브랜드가 참여한다. 유명 셰프 협업 제품을 비롯해 이마트의 신선식품, 스타벅스·하겐다즈·벤슨 등 인기 디저트, 프리미엄 화장품 브랜드 등을 만나볼 수 있다.
행사장은 단순 전시 공간을 넘어 체험형 문화 공간에 가깝다. 1층 ‘고메 스트리트’에서는 미쉐린 1스타 레스토랑 ‘윤서울’의 김도윤 셰프 등 유명 셰프들의 토크쇼를 통해 맛과 음식에 대한 이야기를 들을 수 있다. 루프탑으로 올라가면 와인과 함께 인디 뮤지션의 버스킹 공연을 관람할 수 있다. 입장부터 퇴장까지 각 층의 체험존을 돌며 차윤아트 협업 리유저블백, 그로서리 샘플패키지, 뷰티 파우치, 폴딩 체어와 키링 등 다양한 굿즈도 받을 수 있다.
SSG닷컴의 오프라인 팝업은 브랜드 접점을 확대해 성장 돌파구를 찾으려는 시도로 보인다. SSG닷컴의 지난해 매출은 1조5755억 원으로 전년(1조6784억 원) 대비 6.1% 줄었다. SSG닷컴 관계자는 “창사 이래 처음으로 팝업 행사를 연 배경은 고객과의 소통을 강화하고 성장하기 위한 것”이라며 “브랜드를 직접 체험할 수 있는 공간을 마련해 고객 접점을 넓힐 수 있는 최적의 장소로 성수동을 택했다”고 말했다.
