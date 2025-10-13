롯데마트 발리점 ‘도소매 하이브리드’ 통했다, 매출 50% 쑥

도소매 강점 결합 매장 리뉴얼
롯데마트 인도네시아 발리점이 도매와 소매의 강점을 결합한 ‘하이브리드형 매장’으로 재단장(리뉴얼)한 후 매출과 고객 수 모두 증가했다.
‘K푸드 로드’ 매장내 최고 실적
롯데마트는 발리점이 리뉴얼 이후 7주간(8월 21일∼10월 10일) 누적 매출이 리뉴얼 이전인 전년 동기 대비 50% 상승했으며, 고객 수는 약 3배 증가했다고 12일 밝혔다.
롯데마트는 발리점 리뉴얼을 통해 기존 60% 수준이었던 먹거리 진열 면적을 90%까지 확대했다. 기존 2000평 규모의 도매 매장을 1500평의 그로서리 전문 매장과 500평 규모의 도매 매장으로 재구성했다.
재단장 후 매장에서 가장 좋은 실적을 낸 곳은 떡볶이와 닭강정, 김밥 등 K푸드를 선보이는 ‘롱 델리 로드’다. 오픈 이후 한 달간 김밥, 닭강정, 떡볶이 등의 상품이 각각 3000개 판매됐다. 주말에는 전 시간대 만석일 정도로 높은 인기를 끌고 있다. 그 결과 오픈 이후 7주간 발리점의 델리 매출은 목표 대비 60% 초과 달성했다.
매장에서 K푸드와 신선식품 중심으로 먹거리 진열을 확대하면서 현지 소비자와 해외 관광객들의 호응을 얻었다는 것이 롯데마트의 설명이다. 강성현 롯데마트·슈퍼 대표는 “앞으로도 글로벌 K푸드의 경쟁력을 강화한 현지 특화 매장이 지속적으로 나올 수 있도록 힘쓰겠다”고 했다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
