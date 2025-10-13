종부세 절반 넘게 60세 이상이 냈다

지난해 종합부동산세를 낸 개인 납세자의 절반 이상이 60세 이상 고령층인 것으로 나타났다.
12일 국회 기획재정위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 국세청에서 받은 자료에 따르면 지난해 개인 납세자 46만3906명이 주택과 토지에 대한 종부세 총 1조952억 원을 낸 것으로 집계됐다. 이 중 60세 이상 납세자가 24만1363명으로 전체 인원의 52.0%를 차지했다. 구체적으로 60대가 13만2653명, 70세 이상이 10만8710명이었다. 이들이 낸 종부세액도 6244억 원으로 전체 세액의 57.0%였다.
종부세액 가운데 60세 이상이 낸 세금의 비중은 2021년 이후 커지는 추세다. 이 비중은 2020년 49.1%에서 2021년 44.6%로 줄었다가 2022년 45.2%로 다시 늘었다. 이후 2023년 56.9%로 뛰었고, 지난해에도 비슷한 비중을 유지했다.
이 같은 현상은 국내 고령층의 자산이 대부분 부동산에 묶여 있는 현실 때문에 나타나는 것으로 풀이된다. 하나금융연구소가 올해 4월 발간한 ‘고령화 시대, 주택 다운사이징의 현황과 과제’ 보고서에 따르면 65세 이상 가구의 자산 가운데 85% 이상이 주로 부동산으로 구성된 실물자산에 편중돼 있었다.
댓글 0