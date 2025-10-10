현대차 수소연료전지 자율주행 트럭, 타임 ‘올해의 발명품’ 선정

현대차의 수소연료전지 자율주행트럭 엑시언트가 미국 시사주간지 타임(TIME)이 선정한 ‘올해 최고의 발명품’에 선정됐다.
타임지는 9일(현지 시간) 로보틱스, 인공지능(AI) 등으로 분야를 나눠 발표한 ‘2025년 최고의 발명품’ 중 ‘실험적(Experimental)’ 분야에 자율주행 트럭 엑시언트를 선정했다.
선정된 차량은 현대차의 수소연료전지 트럭에 미국의 상용차 자율주행 소프트웨어 개발 기업 ‘플러스AI’의 레벨4 자율주행 소프트웨어인 ‘슈퍼드라이브’를 결합한 차량이라고 회사 측은 설명했다. 레벨4 자율주행은 운전자가 개입하지 않아도 스스로 운행이 가능한 수준을 말한다.
타임지는 선정 이유에 대해 “엑시언트 수소연료전지 트럭이 실제 주행에서 900만 마일(약 1470만km)을 주행하며 성능을 입증했고, 플러스AI의 슈퍼드라이브 자율주행시스템도 500만 마일(880만km) 이상의 주행 기록을 달성했다”며 “이들 회사는 배출가스 감축과 운전자 부족 문제 해결, 비용 절감 등의 문제를 해결하고 있다”고 평가했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
