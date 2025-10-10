LG전자-CNS-엔솔 “글로벌 AI 데이터센터 협업”

LG전자가 LG CNS, LG에너지솔루션과 함께 인공지능(AI) 데이터센터에 최적화된 ‘원(One) LG’ 통합 솔루션을 선보이는 등 사업 강화에 속도를 내고 있다.
LG전자에 따르면 8일(현지 시간)부터 이틀간 싱가포르에서 열린 ‘데이터센터 월드 아시아 2025’에 3사가 함께 참가했다. 3사가 공동 부스를 마련해 전시를 운영한 건 이번이 처음이다. 데이터센터 월드 아시아는 전 세계 300여 개 브랜드가 참가해 데이터센터 설계, 구축, 운영, 관리, 냉각 기술 등 생태계 전반을 다루는 아시아 최대 규모의 데이터센터 관련 전시회다.
이번 전시회에서 LG전자는 AI 데이터센터를 위한 고효율 냉각 솔루션을, LG CNS는 설계·구축·운영(DBO) 역량을, LG에너지솔루션은 첨단 전력 시스템을 선보이며 ‘원 LG’ 솔루션의 경쟁력을 강조했다.
구체적으로 LG전자는 칩 직접 냉각(DTC) 방식의 냉각수 분배 장치(CDU)와 냉각판(콜드 플레이트), 컴퓨터룸 공기 처리 장치(CRAH), 직류(DC) 기반 냉각 솔루션 등을 전시했다. LG CNS는 인도네시아 자카르타에 구축 중인 AI 데이터센터의 전시용 모델을 공개하고, 데이터센터 설계·구축·운영 역량을 알렸다. LG에너지솔루션은 무정전 전원장치(UPS) 제품인 JP5를 선보였다. 이 제품은 높은 에너지 밀도와 고출력 성능을 기반으로 좁은 공간에도 설치가 가능하다. 또 비상용 전력을 극대화할 수 있는 것이 특징이다.
‘원 LG’ 통합 솔루션은 급증하는 AI 인프라 수요에 대응하기 위해 그룹 내 핵심 역량을 결집해 만들어졌다. 3사는 통합 솔루션 공급을 확대해 데이터센터 운영 고객의 전략적 파트너로 자리매김한다는 계획이다.
