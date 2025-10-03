LG엔솔 “美출장 재개”… 근로자 구금사태 한달만

LG에너지솔루션이 한국인 근로자 구금 사태 이후 약 한 달 만에 미국 출장을 재개하기로 했다.
LG에너지솔루션은 추석 연휴 이후부터 필수 인력을 중심으로 미국 출장을 재개할 예정이라고 2일 밝혔다. LG에너지솔루션은 지난달 4일 미국 조지아주 현대차그룹과의 합작 공장인 HL-GA 건설 현장에서 자사 소속 47명과 협력사 인원 250여 명이 미국 이민당국에 구금되는 일이 벌어지자 그동안 미국 출장을 전면 중단해 왔다. LG에너지솔루션이 미국에 건설하고 있거나 운영하는 공장은 7곳이다.
LG에너지솔루션은 한미 워킹그룹(실무조직)이 최근 단기 상용비자(B-1)는 물론이고 전자여행허가(ESTA) 소지자도 미국 공장에서 장비의 설치, 점검, 보수 등을 할 수 있다고 재확인하자 미국 출장 재개 결정을 내렸다. 미국 출장 인원은 건설이 중단된 HL-GA를 비롯한 미국 공장에서 설비 설치와 운용 등을 맡을 예정이다.
다만 LG에너지솔루션은 앞으로 미국 출장 시 △B-1 비자 중심 출장자 구성 △현지 법률 서비스 등 입국 지원 절차 강화 △출장자 업무 정당성 관련 증빙 자료 구비 및 상시 패용 등의 조치를 시행하기로 했다. 또 ESTA 소지자에게는 장비 설치 등의 업무를 맡기지 않고 회의와 행사 참석 등만 허용하기로 했다. LG에너지솔루션은 “미국 내 공장 건설 및 운영 정상화에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.
한편 다른 배터리 업체인 SK온도 미국 내 공장 건설 현장 등에 B-1 비자 소지자들을 재투입하면서 미국 출장 중단 조치를 앞서 해제했다.
