KB국민은행 인도네시아 법인서 31억원 비정상 거래…전산오류 추정

KB국민은행 인도네시아 현지 법인 ‘KB뱅크’에서 수십억 원대 금융 사고가 발생했다. 해외 법인에서 한 달여 기간 동안 잇따라 금융 사고가 발생한 형국이다.
국민은행은 1일 오후 홈페이지 공시를 통해 지난달 25일 KB뱅크 자금 정산용 계좌에서 31억8060만 원 상당의 비정상 거래가 발생했다고 밝혔다.
국민은행 관계자는 “자금 결제 전산망 오류로 추정되는 은행 간 비정상적 자금 이체가 발생한 건으로 거래 당일 즉시 발생 사실을 인지하고 즉시 해당 계좌에 대한 지급 정지 조치(30억5562만8000원)를 완료했다”라면서 “현재 대부분의 자금을 확보한 상태”라고 말했다.
손실 예상 금액은 1억2497만2000원이다.
국민은행 측은 정확한 사고 원인 파악을 위해 현지 금융 당국의 협조를 받아 조사를 진행 중이라는 설명이다.
국민은행은 지난달 초 인도네시아 KB뱅크 현지 채용 직원이 조건에 맞지 않는 대출 18억 원을 취급한 배임 사고를 공시하고 관련 직원을 현지 수사기관에 고소 조치한 바 있다.
