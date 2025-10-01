‘케데헌’만 붙으면 매출 업! 업!… 굿즈-협업 상품 봇물

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 인기가 석 달 넘게 이어지면서 관련 협업 상품 매출도 잇따라 늘고 있다.
삼성물산 리조트부문 에버랜드는 지난달 26일 케이팝 데몬 헌터스 테마존 개장과 동시에 출시한 케데헌 한정판 굿즈가 닷새 만에 1만 점 이상 판매됐다고 1일 밝혔다. 굿즈는 키링, 헤어핀 등 총 38종의 캐릭터 기념품으로 구성됐다. ‘더피’ 캐릭터를 새긴 자수 갓은 1차 초도 물량이 모두 매진되기도 했다. 에버랜드 관계자는 “테마존 방문객 수도 닷새 만에 1만 명에 달해 사실상 ‘1인 1굿즈’인 수준”이라고 했다.
편의점 GS25가 내놓은 ‘케데헌 컬래버 간편식’도 판매 호조를 이어가고 있다. GS25에 따르면 지난달 17일 출시된 ‘참치마요&전주비빔 반반김밥’, ‘전주비빔&제육 커플 주먹밥’, ‘모둠 분식세트’ 등 케데헌 간편식 3종은 출시 첫날에만 5만 개가량 판매됐다. 이후 선보인 ‘불닭콘치즈주먹밥’, ‘클래식 핫도그’를 포함해 총 5종으로 확대된 케데헌 간편식은 2주 만에 누적 판매량 80만 개를 돌파하며 각 카테고리 1위에 올랐다.
케데헌 열풍에 힘입어 각종 협업 상품 출시도 잇따르고 있다. 삼성물산 패션부문의 캐주얼 브랜드 에잇세컨즈는 지난달 26일 케데헌 협업 상품을 선보였다. 주요 캐릭터인 ‘헌트릭스’, ‘사자 보이즈’와 까치 ‘서씨’ 캐릭터와 레터링을 활용해 반소매·긴소매 티셔츠, 후드 티셔츠, 볼캡 등을 내놨다.
농심은 8월 말 자사 홈페이지에서 신라면 컵에 케데헌 주인공 루미·미라·조이 캐릭터를 적용한 한정판 제품을 판매했다. 사전예약분 1000세트는 판매를 시작한 지 1분 40초 만에 완판됐다.
