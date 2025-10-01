창업가 네트워킹 콘퍼런스 ‘JOIN 2025’ 성료… 제주, 글로벌 스타트업 허브로 도약

제주창조경제혁신센터가 주관한 글로벌 창업가 네트워킹 콘퍼런스 ‘JOIN 2025’가 지난 9월 1일 서귀포시 부영호텔&리조트에서 성황리에 막을 내렸다. 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 중소기업장관회의와 연계해 열린 이번 행사는 제주를 글로벌 스타트업 허브로 도약시키는 중요한 전환점이 됐다는 평가다.
‘JOIN 2025’는 제주창조경제혁신센터와 창조경제혁신센터협의회, 제주특별자치도, 중소벤처기업부가 공동 주최하고 카카오가 파트너사로 참여했다. APEC 회원국 파트너를 비롯해 국내외 스타트업, 투자사, 대중견기업, 혁신기관 등에서 500여 명이 참석해 지역과 글로벌을 연결하는 협력 네트워크 구축의 장 마련에 힘을 실었다.
창업생태계 네트워크 포럼에는 ‘2025 창업생태계포럼: 지역의 도약, 스케일업 전략’을 주제로 광주·전남·제주 창조경제혁신센터 실무진과 한국엔젤투자협회 등 민간단체 관계자들이 참여했다. 이 자리에서는 지역 기반 스타트업의 스케일업 추진 현황과 전략 과제를 공유하고, 지역 중심의 창업 지원체계 구조 전환 방안에 대한 심도 깊은 논의가 이뤄졌다. 동시에 진행된 로컬 비즈니스 포럼에서는 ‘KNOCK KNOCK: 로컬 정책과 기업의 성장’을 주제로 중소벤처기업부의 라이콘(LICORN) 정책과 제주 지방자치단체의 크리에이터 경제모델 로드맵이 소개돼 로컬 관련 예비·기존 창업자들에게 실질적인 성장 발판을 제공했다.
제주특별자치도 오영훈 도지사는 개회식 축사를 통해 행사의 성공적인 개최를 기원했다. 이후 지역창업생태계서밋에서는 창조경제혁신센터협의회, 초기투자액셀러레이터협회, 한국엔젤투자협회, 코리아스타트업포럼, 벤처기업협회, 한국벤처캐피탈협회 등 주요 창업 생태계 관련 협회와 단체 등이 모여 ‘지역 창업 생태계 발전 및 활성화를 위한 공동 협약’을 체결하며 혁신을 향한 의지를 다졌다.
다채로운 글로벌 산업 정보 나눠
글로벌 세션에서는 경기창조경제혁신센터와 일본·홍콩·인도네시아의 글로벌 기업, 글로벌 벤처캐피털(VC), 국제기구 전문가들이 모여 글로벌 협력 사례와 스타트업의 글로벌 진출 전략을 논의했다. ‘위기 대응-새로운 기회-과거 학습-실행 허브’라는 핵심 키워드를 중심으로 홍콩 벤처캐피털의 역할 변화와 신시장 개척, UN산업개발기구를 통한 글로벌 시장 진출 전략 등이 공유됐다.
오픈이노베이션 세션에서는 친환경 에너지, ICT(정보통신기술), 탄소중립 등 다양한 산업 분야의 선도기업들이 참여해 각 산업의 개방형 혁신 과제 설정과 실증 경험을 나눴다. 서울창조경제혁신센터가 진행한 토크 세션에는 LS일렉트릭, 두산에너빌리티, 솔루엠, 한국가스공사가 패널로 참여해 창조경제혁신센터와의 협업 배경과 스타트업과의 지속 가능한 협력 과정을 제시했다.
인사이트 세션에서는 생성형 인공지능(AI) 기술 분야의 선두 주자인 업스테이지 김성훈 대표가 ‘AI 시대의 산업과 창업의 방향, 그리고 기회’를 주제로 강연했다. 김성훈 대표는 글로벌 AI 시장 진출과 급변하는 기술 환경 속에서의 성장 전략을 공유해 참가자들의 호응을 얻었다. 이어진 오픈 토크에서는 제주대학교 인공지능학과 김경민 교수가 진행을 맡아 최신 AI 기술 트렌드와 비즈니스모델 전환 방안에 대한 심도 깊은 통찰을 제시했다.
인베스터 토크 및 투자 IR 세션에서는 국내외 VC·AC 투자 동향과 딥테크 분야의 투자 인사이트가 공유되며 투자 생태계의 현재와 미래를 조명했다. 중소벤처기업부의 ‘창업-BuS(Build up Strategy for Startups)’ 프로그램과 연계해 30여 명의 투자 심사역이 지켜보는 가운데, 전국 각지에서 엄선된 16개 우수 스타트업이 IR 무대에서 혁신적인 사업 아이템을 선보이며 투자 유치를 위한 열띤 피칭을 펼쳤다.
제주창조경제혁신센터 이병선 대표는 “APEC 중소기업장관회의와 연계한 ‘JOIN 2025’는 제주가 글로벌 스타트업 허브로 확고히 도약하는 데 결정적인 전환점이 됐다”며 “제주에서 세계와 긴밀히 연결될 수 있는 강력한 네트워킹을 경험하는 소중하고 의미 있는 시간이었다”고 전했다.
