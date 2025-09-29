“한강벨트 20만채 등 서울 6년간 아파트 31만채 공급”

동아일보

오세훈 “인허가 절차 간소화 등 통해 정비사업 가속도”

오세훈 서울시장이 29일 서울 중구 시청 브리핑룸에서 서울시 주택공급 대책 기자설명회를 하고 있다. 2025.9.29 (서울=뉴스1)
서울시가 2031년까지 31만 가구 착공에 나선다. 특히 수요가 많은 한강벨트에 약 20만 가구를 공급해 집값 안정을 효과를 내겠다고 했다.

오세훈 서울시장은 29일 이 같은 내용이 담긴 ‘신속통합기획 시즌2’ 방안을 발표했다. 핵심 전략은 인허가 절차 간소화, 협의·검증 신속화, 이주 촉진으로, 이를 통해 정비사업의 속도를 끌어올리겠다는 것이다.

시는 이번 신속통합기획 시즌2를 가동하면 정비사업 기간을 1년 더 줄일 수 있을 것으로 기대했다. 오 시장은 “규제 혁신을 담은 신속통합기획 시즌2가 본격 가동되면 7월 주택공급 촉진 방안에 더해서 추가로 1년을 더 단축할 수 있게 된다”며 “그렇게 되면 정비사업 18년 6개월이 12년으로 총 6년 6개월 줄어드는 효과를 낼 수 있게 된다”고 했다.

또한 시는 이를 통해 오는 2031년까지 주택 31만 가구를 착공하고, 2035년까지 37만7000가구를 준공할 계획이다. 오 시장은 “결국 핵심은 집값 상승을 주도해 온 서울의 핵심지에서 얼마나 공급이 이뤄지냐에 달려 있다”며 “시는 2031년까지 강남 3구를 포함한 한강벨트 지역에 총 19만8000호를 착공할 것”이라고 했다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
