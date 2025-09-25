LH, 민간협력 거버넌스 포럼 개최… 하반기 5000여 가구 민간참여사업 추진

한국토지주택공사(LH)는 25일 경기남부지역본부에서 ‘LH 민간협력 거버넌스 포럼’을 개최하고, 올해 하반기 5181호 규모의 민간참여사업 추가 추진 계획을 발표했다고 밝혔다.
LH에 따르면 이번 하반기 민간참여사업은 남양주왕숙2, 부천대장, 인천계양, 수원당수2 등 4개 지구 8개 블록에서 진행된다. 공급 물량은 총 5181가구고 민간사업비는 약 1조2000억 원 규모로 추정된다.
세부적으로 남양주왕숙2 지구는 A-6블록(일반형, 519호)과 A-7블록(나눔형, 563호), 부천대장은 A-9블록(선택형, 574호)에서 추진된다. 인천계양 지구는 A-16블록(선택형, 434호)과 A-18블록(통합공임, 782호), 수원당수2 지구는 B-1블록(일반형, 705호), A-1블록(통합공임, 693호), A-3블록(통합공임, 911호)에서 사업이 진행될 예정이다.
LH는 이번 공모부터 안전·품질 관리 기능을 대폭 강화한다고 전했다. 평가 항목에 사망사고 이력과 산업재해 예방활동이 반영되며 이는 정부가 예고한 ‘노동안전 종합대책’에 따른 공공 발주 제한 조치와 연계된다.
또 LH는 우수 민간사업자의 참여를 확대하기 위해 연내 ‘공공-민간 상생 금융지원 제도’를 시행할 계획이다. 주택도시보증공사(HUG)의 지급보증을 활용해 낮은 금리로 자금 조달이 가능하도록 함으로써 민간 건설사의 참여를 유도한다는 방침이다.
한편 LH는 상반기 공모 물량을 포함해 올해 연말까지 총 1만8000가구 착공을 추진하고 있다. 이 가운데 1만1000가구는 올해 신규로 민간사업자가 선정된 사업지구에 해당한다.
오주헌 LH 공공주택본부장은 “공적 역할을 강화하고 민간 건설경기 활성화를 위해 민간참여사업을 확대할 계획”이라면서 “안전하고 품질 좋은 공공주택을 적기에 공급할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
