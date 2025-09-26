7호선 굴포천역 역세권 1299가구 대단지 아파트… 29일 특별공급 시작

청약은 한국부동산원 청약홈에서 오는 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위, 10월 1일 2순위 청약이 진행된다. 당첨자 발표는 10월 15일, 당첨자 계약은 10월 27∼29일이다.
비규제지역이라 1순위 청약(지역별·면적별 예치금 충족)은 수도권에 거주하는 만 19세 이상이면 주택 수와 관계없이 유주택자도 청약 가능하며 세대주 및 세대원 모두 중복 청약할 수 있다. 재당첨 제한이 없어 기존 주택 당첨 여부와 무관하게 청약이 가능하다. 추첨제 비율이 60%에 달해 사회 초년생이나 신혼부부 등 젊은 수요층도 당첨이 가능하다. 전매 제한은 1년이며 거주 의무 기간도 없다.
부동산 가치 높이는 입지적 특장점 돋보여
두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 주변 광역 교통망부터 교육, 쇼핑, 문화, 의료, 행정 등 인프라가 잘 갖춰져 있고 다수의 공원이 가까워 우수한 정주 환경을 갖췄다.
먼저 수도권 7호선 굴포천역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지로 가산디지털단지, 고속버스터미널역 등 서울 주요 지점까지 환승 없이 한번에 이동 가능하다. 인근 부평역에 GTX-B(예정) 노선이 계획돼 있어 개통 시 서울 접근성은 더욱 개선될 전망이다. 수도권제1순환고속도로, 경인고속도로 등을 통한 광역 이동도 용이하다.
또한 롯데마트, 홈플러스, 이마트, 현대백화점, 부평시장, 부평세림병원, 인천성모병원, 웅진플레이도시, 삼산월드체육관 등 부평과 부천의 주요 인프라를 모두 가까이 누릴 수 있는 생활권을 갖췄다.
우수한 교육 환경도 돋보인다. 도보 거리에 부광초, 부흥초, 부광중, 부흥중, 부광여고 등 다수의 학교가 있고 삼산·상동 학원가도 편리하게 이용할 수 있다. 상동호수공원을 비롯해 부천영상문화단지, 청운공원, 신트리공원 등 대규모 공원도 많아 도심 속에서 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있다.
대단지 규모에 걸맞은 차별화된 상품성 또한 돋보인다. 먼저 부분 커튼월룩을 적용해 세련된 미관을 갖췄고 단지의 위용을 드러내는 웅장한 문주와 특화된 동 출입구 설계로 고급스러움을 더했다. 발코니 확장 시 유리 난간과 주방 우물천장 설계로 개방감을 극대화했다.
입주민의 주거 만족도를 높이고 관리비 부담은 줄여줄 최첨단 시스템도 도입된다. 에너지 절약, 안전, 웰빙, 디지털 시스템을 통해 실용성을 더했으며 특히 삼성물산의 차세대 주거 서비스 플랫폼 ‘홈닉’이 적용돼 스마트하고 편리한 주거 환경을 누릴 수 있을 전망이다.
또한 쾌적한 공원형 단지로 조성돼 테마정원, 웰빙 산책로 등이 조성되며 피트니스센터, GX룸, 실내 골프연습장, 작은도서관, 맘스스테이션 등 입주민 일상의 퀄리티를 높여줄 다채로운 커뮤니티 시설도 조성한다. 전용 46㎡ 타입은 방 2개 및 거실을 갖춰 1인 및 신혼 가구의 관심이 기대되며 전용 59㎡ 타입은 방 3개와 거실 구조로 3∼4인 가구가 거주하기에 넉넉한 구조로 설계됐다. 74㎡에는 안방 드레스룸 등을 적용해 공간 활용도를 높인 설계를 선보인다.
분양 관계자는 “두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 7호선 역세권의 편리한 교통과 부평·부천의 풍부한 생활 인프라를 모두 누릴 수 있는 최적의 입지에 들어선다”라며 “여기에 대단지 브랜드 아파트에 걸맞은 우수한 상품성과 혁신 설계를 더해 일대의 새로운 랜드마크로 자리매김할 것으로 기대되며 오랫동안 신규 공급이 부족했던 부평 일대에서 내 집 마련을 원하는 수요자들의 높은 관심이 예상된다”고 말했다.
