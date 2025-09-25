닥터엘시아(Dr. Althea), 영국 슈퍼드러그(Superdrug) 입점… 유럽 시장 본격 공략

글로벌 K-뷰티 브랜드 닥터엘시아(Dr. Althea)가 내달 1일 영국 대표 뷰티·헬스 스토어 체인 슈퍼드러그(Superdrug)에 입점하며 영국 및 유럽 시장 공략을 본격화한다. 이번 입점은 슈퍼드러그 온라인몰과 총 35개 매장에서 진행되며, 향후 점진적으로 매장 수를 확대할 계획이다.
1964년 설립된 슈퍼드러그는 영국 내 ‘부츠(Boots)’에 이어 두 번째 규모의 체인으로, 현재 전 세계 약 1만7000개 매장을 운영 중이다. 닥터엘시아는 지난 6월 부츠에 입점하며 현지 소비자들에게 호응을 얻은 바 있다.
이번 입점을 통해 닥터엘시아는 대표 제품 345 릴리프 크림(345 Relief Cream)과 퓨어 그라인딩 클렌징밤(Pure Grinding Cleansing Balm)을 포함한 총 8종의 인기 제품 라인업을 선보인다. 345 릴리프 크림은 틱톡에서 소비자들의 리뷰로 화제를 모은 제품으로, 할리우드 스타 셀레나 고메즈(Selena Gomez)도 사용하고 있다. 퓨어 그라인딩 클렌징밤은 연필깎이처럼 용기를 돌려 깎아 사용하는 혁신적인 타입의 클렌징 제품으로, 현지 소비자들에게 관심을 받을 것으로 기대된다.
닥터엘시아 관계자는 “이번 슈퍼드러그 입점은 북미뿐만 아니라 영국을 비롯한 유럽 시장에서 닥터엘시아에 대한 현지 수요를 다시 한번 확인하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 온·오프라인 유통 채널을 전략적으로 운영해 전 세계 소비자들에게 혁신적인 제품을 선보이고 글로벌 입지를 강화할 것”이라고 말했다.
한편, 닥터엘시아는 일시적 아름다움이 아닌 지속 가능한 피부 건강을 지향하며, 자연 유래 성분과 피부 과학을 결합한 비건 스킨케어 브랜드로 전 세계 소비자들에게 주목받고 있다.
