“황금연휴엔 백화점으로”… 롯데百, 2025 가을 정기 세일 전개

롯데백화점 본점 지하 1층 화장품 매장에서 고객이 상품을 구경하고 있다.
올해 선선한 가을 날씨와 최장 10일에 이르는 추석 연휴가 맞물리면서, 백화점 방문객과 쇼핑 수요의 큰 폭 증가가 예상된다.

롯데백화점이 이달 26일부터 내달 12일까지 추석 황금연휴 기간에 맞춰 ‘가을 정기 세일’을 진행한다고 밝혔다.

이번 가을 정기 세일에는 약 400여 개 브랜드가 참여해 F/W 시즌 신상품을 최대 50% 할인한 가격에 선보인다. 패션 브랜드 외에도 늘어나는 아웃도어 수요에 맞춰 경량 재킷과 러닝화 등 인기 스포츠 아이템을 30~50% 할인한다. 또한 가을 라운딩 시즌을 맞아 골프 브랜드와, 가을 패션 필수 아이템인 ‘부츠’ 등 신발 브랜드에서도 최대 30% 할인 혜택을 제공한다.

가을·겨울 시즌에 어울리는 인테리어 소품과 패브릭 및 주방 식기 상품군도 최대 50% 할인 행사를 진행한다.

혼수 성수기 시즌을 맞아 ‘웨딩 페어’ 행사도 진행한다. 웨딩 페어는 롯데백화점의 웨딩 특화 서비스인 ‘웨딩 마일리지’를 두 배로 받을 수 있는 행사로, 올해는 내달 7일부터 19일까지 총 13일간 진행한다. 아울러 연휴 기간 양가 방문을 준비하는 예비부부를 위해 웨딩멤버스 회원을 대상으로 청과 선물세트 15% 할인 혜택도 제공한다.

이밖에도 △가을·겨울 인테리어 소품, 패브릭 및 주방 식기 상품군 할인전 △패션‧뷰티‧라이프스타일 팝업스토어 △상품권 및 할인 쿠폰 증정 이벤트 등이 마련됐다.

박상우 롯데백화점 영업전략부문장은 “이번 가을 정기 세일은 최장 연휴와 맞물려 나들이객은 물론 가을 쇼핑 수요까지 한꺼번에 몰릴 것으로 기대된다”며 “패션 상품 할인뿐만 아니라 팝업스토어, 웨딩 페어, F&B 쿠폰 제공 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 풍성한 쇼핑 이벤트를 준비한만큼 고객들이 알찬 연휴를 보낼 수 있도록 롯데백화점이 함께하겠다”고 말했다.

윤우열 기자 cloudancer@donga.com
