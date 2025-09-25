청렴 특강-간담회로 투명 경영 선도

[2025 한국경영대상] 윤리인권경영
㈜한국가스기술공사(이하 가스기술공사, 사장 직무대행 진수남)가 ‘2025 한국경영대상’ 기업/기관-윤리인권경영 부문 대상을 수상했다.
가스기술공사는 윤리경영 리더십의 혁신이라 불릴 정도로 최대, 최다의 청렴 활동을 수행해왔으며 △윤리경영 시스템 전반의 재정립 △갑질·성희롱 근절과 2차 피해 예방을 위한 4대 규정 개선 △갑질 등 부패 및 인권 취약 분야 통제를 위한 의식 혁신과 문화 개선 △윤리&인권경영 실천 문화 내재화 등에서 높은 성과를 보여왔다.
특히 가스기술공사는 진 사장 직무대행의 솔선수범을 바탕으로 윤리경영 시스템을 점검, 본사와 14개 지사 대상 사장 청렴 특강과 청렴 소통 간담회를 실시해 ‘청렴소통 활동’과 ‘청렴 혁신과제 발굴 성과’가 전년 대비 13배 증가했다.
최고경영진부터 전 임직원이 윤리·인권경영 6대 자가 진단과 실천 서약을 실시해 공감대를 구축했다.
2024년 청렴하고 투명한 윤리경영 시스템으로의 청렴 혁신 노력을 통해 18대 개선 과제를 100% 완료했으며 2025년에는 8대 전략·30개 세부 실천 과제를 추진 중이다. 특히 윤리인권경영 내부 진단 분석 품질을 대폭 개선하고 각종 진단·평가·감사 결과의 환류 확대를 통한 제도 개선을 이어가고 있다.
지난해에는 갑질 예방 지침 제정, 임직원 행동강령 및 성희롱 예방 지침, 상벌규정 개정을 통해 윤리경영과 인권존중 경영 시스템을 재정비했으며 올해는 공사 및 용역 관리규정, 여비규정 등 공사의 부패취약 분야 4대 규정을 보완해 ISO37001(부패방지경영시스템) 인증을 6년 연속 유지하고 있다.
한편 지난해 전사 인권침해고충상담원 33명을 추가 선임한 뒤 올해는 고위직과 관리자 중심 ‘부당 지시와 갑질 없는 성과관리’ 교육을 실시하고 고충상담원 전문 교육을 강화하고 있다.
