핀란드대사관, 서울 연희동서 ‘우드 앤 푸드 프롬 핀란드’ 팝업 전시 개최

주한핀란드대사관은 오는 9월 27일부터 30일까지 서울 서대문구 연희동 전시공간 파크먼트 연희(Parkment Yeonhui)에서 ‘우드 앤 푸드 프롬 핀란드(Wood & Food from Finland)’ 팝업 전시를 개최한다고 23일 밝혔다.
이번 행사는 핀란드의 자연과 디자인, 식문화를 주제로 일반 대중에게 무료로 개방된다. 기존 기업 간 거래 중심의 교류에서 벗어나 2040세대를 주요 대상으로 핀란드 브랜드와 라이프스타일을 소개하는 것을 목표로 한다.
주한핀란드대사관에 따르면 전시장 구성은 관람객이 핀란드의 자연과 문화를 오감으로 체험할 수 있도록 마련됐다. 입구에서는 핀란드 숲과 사우나의 향기가 은은하게 퍼지며 관람객을 맞이하고 자작나무 원목과 조각을 직접 만져보는 체험 공간이 이어진다. 핀란드식 사우나를 재현한 포토존에서는 따뜻한 공기와 향기를 느낄 수 있고 몰입형 영상과 사운드 공간에서는 핀란드의 자연 풍경을 감상할 수 있다고 한다. 사진과 글 전시로 문화를 전달하고 시식 코너에서는 핀란드산 슈퍼베리 스무디와 오트밀 음료, 쿠키를 맛볼 수 있다. 야외에는 실제 배럴 사우나(Barrel Sauna)가 설치돼 핀란드 생활문화의 상징인 사우나 문화를 직접 체험할 수도 있다.
이번 전시에는 가구, 생활소품, 식품, 음향 등 다양한 분야의 브랜드가 참여한다. 아르텍(Artek), 로비(Lovi), 마야무(Majamoo), 톤피스크 디자인(Tonfisk Design), 베르소 디자인(Verso Design), 지네렉(Genelec), 나아바(Naava), 로버츠 베리(Roberts Berrie), 파제르(Fazer), 헬싱키 밀스(Helsinki Mills), 라이트일란 쿠코(Laitilan Kukko), 오스미아(Osmia) 등이 대표적이다.
국내 기업 매일유업(Maeil Dairies)은 핀란드산 귀리를 활용한 ‘어메이징 오트(Amazing Oat)’ 제품을 선보이고 프리홈(Freehome)은 핀란드식 사우나 부스와 라이프스타일 제품을 전시한다.
행사 기간에는 관람객 참여형 이벤트도 진행된다. 모든 체험 존을 방문해 스탬프를 모으면 시식 기회를 제공하는 스탬프 랠리와 현장 사진을 인스타그램에 해시태그와 함께 업로드하면 추첨을 통해 핀란드 굿즈를 증정하는 이벤트도 있다.
주한핀란드대사관은 한국과 핀란드 간 외교, 경제, 문화, 교육 협력 강화를 위해 다양한 프로그램과 행사를 기획하고 있고 이번 전시는 핀란드의 가치와 라이프스타일을 국내에 소개하는 활동의 일환이라고 설명했다.
