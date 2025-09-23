中企 대표 400명 오늘부터 제주서 ‘리더스포럼’

‘미국 진출 전략 세미나’ 등 진행
중소기업중앙회는 23일부터 4일간 롯데호텔 제주에서 전국 업종별 중소기업 대표 400여 명이 참여한 가운데 ‘2025 중소기업 리더스포럼’을 개최한다고 22일 밝혔다.
2007년 시작된 중소기업 리더스포럼은 규제개혁 등 중소기업의 경영전략과 미래 비전을 제시해왔다. 올해는 18회째로 ‘도전과 혁신, 세계로 미래로!’를 주제로 개최된다. 이번 포럼에는 한성숙 중소벤처기업부 장관이 참석해 현 정부의 중소기업 정책 비전과 주요 추진과제를 소개할 예정이다.
포럼 2일 차에는 ‘중소기업 미국 진출 전략 세미나’가 진행된다. 미국 현지 전문가들이 함께하며 미국 진출을 희망하는 중소기업 대표들에게 다양한 시각과 실질적인 해법을 제공할 예정이다.
김기문 중기중앙회장은 “중소기업 리더스포럼은 급변하는 시대적 현안에 대응하며 해법을 모색해 온 대한민국 대표 포럼으로 자리매김했다”며 “다채로운 강연과 프로그램을 준비한 만큼 참석한 대표들이 아름다운 가을 제주의 추억과 함께 미래를 준비하는 통찰을 얻길 바란다”고 했다.
