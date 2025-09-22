농식품부-농어촌공사, LG트윈스 경기장서 ‘농촌관광 대국민 인식개선’ 캠페인

한국농어촌공사는 지난 20일 서울 잠실야구장에서 열린 LG트윈스 홈경기에 농림축산식품부의 농촌관광 마스코트 촌식이가 시구자로 나섰다고 22일 밝혔다. 촌식이는 밀짚모자를 쓴 쌀알을 모티브로 삼은 캐릭터다. 정겨운 이미지를 바탕으로 농촌관광 정보를 소개하는 역할을 맡고 있다.
이번 행사는 농림축산식품부와 한국농어촌공사 농어촌자원개발원이 추진하는 농촌관광 대국민 인식개선 홍보 캠페인의 일환으로 마련됐다. 농촌관광을 국민 생활 속에 친근하게 스며들게 하려는 취지로 기획됐다. 야구장을 찾은 팬들은 경기를 즐기고 동시에 농촌 여행의 매력과 웰촌 포털을 자연스럽게 접했다.
웰촌은 농촌 여행의 모든 것을 담은 농촌여행종합정보포털이다. 최근 전문가와 국민이 함께 체험·음식·숙박 경쟁력이 뛰어난 농촌마을을 선정해 ‘스타마을 20선’을 발표하며 콘텐츠를 강화했다.
시구 행사에서는 사회공헌 활동도 함께 진행됐다. 굿네이버스와 함께 사회취약계층 아동들을 초청해 잠실야구장에서 직접 경기를 관람하고 응원전을 체험하는 기회를 제공했다. 한국농어촌공사 관계자는 “도시민에게 농촌여행의 매력을 알리고, 누구나 쉽게 농촌여행을 떠날 수 있는 정보를 담은 웰촌 홍보가 이번 캠페인의 핵심”이라며 “촌식이 시구와 어린이 초청 같은 다양한 행사를 통해 전국 스타마을의 매력이 국민에게 보다 가까이 전달된 것”이라고 밝혔다. 이어 “이번 캠페인은 농촌관광의 인지도를 높이고 지역 방문객을 늘려 지역 경제 활성화에도 기여할 것”이라고 말했다.
