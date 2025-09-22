전기요금 연말까지 동결…연료비조정단가 13분기째 그대로

22일 한국전력은 올 4분기 전기요금 산정 때 적용될 연료비조정단가를 직전 분기와 같은 킬로와트시(kWh)당 5원으로 유지한다고 밝혔다. 전기요금은 기본요금과 전력량요금, 기후환경요금, 연료비조정요금 등으로 구성된다. 연료비조정요금 결정의 기준으로 활용되는 연료비조정단가는 통상 해당 분기 직전 3개월간 액화천연가스(LNG) 등 연료비 변동 상황을 고려해 kWh당 ±5원 범위에서 결정된다. 2022년 3분기(7~9월)부터 올해 3분기까지 13개 분기 연속으로 최대치인 +5원이 적용되고 있다.
올해 4분기는 글로벌 에너지 가격이 다소 안정됨에 따라 연료비조정단가도 소폭 인하될 수 있다는 전망이 나왔다. 한전 역시 이를 고려해 4분기 필요한 연료비조정단가가 kWh당 ―12.1원으로 산정했지만 산업통상자원부는 한전의 재무 상황이 여전히 심각한 만큼 연료비조정단가를 유지하라고 통보했다. 한전의 부채는 200조 원이 넘는 상태다.
4분기 연료비조정요금이 동결됐고 기본요금, 전력량요금, 기후환경요금 등 나머지 요금도 별도로 인상하지 않았기 때문에 이를 모두 아우르는 4분기 일반(주택)용 전기요금도 동결될 것으로 예상된다. 10개 분기 연속 동결이다.
다만, 전기요금을 구성하는 나머지 요소인 전력량요금 등은 언제든 인상이 가능하기 때문에 올해 4분기 중에라도 전기요금이 오를 가능성은 배제할 수 없다.
이재명 정부가 추진하는 신재생에너지 확충과 에너지고속도로 구축 등을 위해서라도 향후 전기요금 인상은 불가피할 것으로 보인다. 앞서 이재명 대통령도 탄소 감축을 위한 신재생에너지 확대에 나서려면 전기요금의 일정 부분 인상은 불가피하다는 취지의 발언을 한 바 있다. 통상 태양광이나 풍력 등 재생에너지 발전 단가는 원자력발전 대비 5배 수준으로 여겨진다.
댓글 0