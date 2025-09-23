머리부터 발끝까지… ‘트레일러닝’ 포트폴리오 완성

[DA 스페셜] 코오롱인더스트리FnC
의류-용품-신발 등 22종 구성
슈즈 신규 모델 ‘TL-E’ 첫 선봬
초보자…전문 러너용 다목적화
코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 아웃도어 브랜드 코오롱스포츠가 2025 가을겨울(FW) 시즌을 맞아 트레일러닝 상품 풀 라인업을 완성하며 시장 저변 확대에 나선다. 이를 통해 입문자부터 전문 러너까지 포괄하는 제품 구성을 제안한다는 계획이다.
코오롱스포츠는 지난해부터 연구개발(R&D)을 기반으로 한 트레일러닝 전용 상품을 꾸준히 선보여왔다. 전 시즌에는 트레일러닝 슈즈 라인업 확대와 여성 전용 라인 신규 론칭으로 시장 진입에 속도를 냈다면 이번 시즌은 한 단계 나아가 머리부터 발끝까지 아우르는 트레일러닝 포트폴리오를 완성한 것이 특징이다.
이번 시즌 트레일러닝 컬렉션은 의류, 용품, 신발 등 총 22종으로 구성된다. 의류는 방수·방풍 재킷, 트레일 레깅스, 티셔츠 등 FW 시즌에 적합한 제품으로 기능성 원단과 운동역학 기반 패턴 설계를 적용해 안정적인 퍼포먼스를 지원한다. 용품은 트레일러닝 베스트, 러닝 캡, 장갑, 신발 등 장거리 퍼포먼스에 필요한 아이템으로 구성해 최적의 러닝 경험을 제공한다.
특히 이번 시즌에는 트레일러닝 슈즈 신규 엔트리 모델인 ‘TL-E’를 처음 선보인다. 기존에 출시된 트레일러닝 슈즈는 레이스데이용 TL-X, 트레이닝용 TL-P, 장거리용 TL-1 등 훈련, 경기와 같은 전문적인 목적에 집중한 모델이다. TL-E는 초심자부터 최대 50㎞ 숙련자까지 커버 가능한 다목적 트레일러닝 슈즈다. 스완 폼 미드솔과 오쏘라이트 울트라 인솔을 적용해 장거리에서도 편안한 착화감을 제공한다. 또한 비브람 메가그립과 라이트베이스 아웃솔로 다양한 상태의 노면에서도 흔들림 없는 접지력을 선사한다.
코오롱스포츠 관계자는 “올해 하반기에는 SEOUL 100K, UTNP(울주트레일나인피크) 등 국내 주요 트레일러닝 대회의 공식 후원사로 참여하며 실제 제품력을 경험할 수 있는 소비자 접점을 늘려갈 계획”이라며 “앞으로도 초심자부터 전문 러너까지 만족할 수 있는 상품군을 강화하며 트레일러닝 시장 내 입지를 공고히 해나가겠다”고 전했다.
한편 코오롱스포츠 트레일러닝 컬렉션은 공식 온라인 스토어와 전국 73개 매장에서 만나볼 수 있다.
